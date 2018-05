Ministar Kuščević objasnio što kani učiniti s Povjerenstvom

Autor: dnevno.hr

Ministar uprave Lovro Kuščević u izjavi za N1 televiziju je pojasnio razloge izbacivanja nekih odredbi iz Nacrta prijedloga Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Njegovo objašnjenje pokrenulo je lavinu žestokih reakcija.

Ministar Lovro Kuščević uporno ponavlja da konačan Zakon još nije gotov, no pojasnio je zašto su u Nacrtu izbačene neke ovlasti, odnosno novčano kažnjavanje za sve osim za prijestupe oko imovinske kartice: “Zato jer Povjerenstvo nije ni istražno, ni sudbeno tijelo. Ja bih vaše gledatelje htio educirati da u Hrvatskoj postoji trodioba vlasti – a to je zakonodavna, izvršna i sudbena vlast. Povjerenstvo je tijelo Hrvatskog sabora, Sabor je zakonodavna vlast – prema tome nema sudbenu vlast i time ne može ni na svoja tijela delegirati sudbenu vlast. Mislim da to svaki student Pravnog fakulteta poznaje, ja vas uvjeravam da će biti upravo u skladu sa zakonom, s hrvatskim ustavom, s temeljima pravne države, a u skladu sa svim preporukama UN-a i OECD-a”.

Međutim, ova edukativna izjava – u najmanju ruku, nije impresionirala niti aktualnu, niti bivšu šeficu Povjerenstva – a ni neke članove radne skupine.

“Čudi me da ministar misli da smo mi saborsko tijelo jer mi to zapravo nismo, mi smo izabrani od strane Sabora, ali mi smo neovisno i samostalno tijelo. Slažem se da nismo sudbeno, ali mi se naslanjamo na upravni postupak i ne vidim u čemu je problem”, kazala je predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković za N1.

“Ova izjava pokazuje zapravo da ministar zna manje od studenata prava”, upozorila je bivša šefica povjerenstva Dalija Orešković, a Jelena Berković iz GONG-a podsjeća da “ovo nije prva izjava koja bi mogla dovesti u pitanje diplomu ministra”.

Kuščevićev zakon odbila je radna skupina, čeka se novi sastanak i Nacrt Povjerenstva – a ministar je obećao zajednički konačni Zakon.

No vjeruje li i nakon ove izjave u to – upitali su s N1 Novaković. Izjavila je: “Ja se zaista nadam da nismo zakon radili uzaludno”.

Novinari N1 su ju upitali: A ako jesu? Što onda?, a ona je odvratila: “Onda ćemo vidjeti kako dalje. Krizna vremena, krizne mjere – kako se to kaže, mislim da Povjerenstvo nije spremno sudjelovati u nečem što negira Povjerenstvo, što ukida ovlasti. Mi jesmo za dijalog, ali ne i za jednostrano donošenje odluka”.

Novaović tvrdi kako njihov prijedlog ide na jačanje tijela. Ministar, s druge strane, kaže da se u izmjene Zakona ide jer “ima niz zamjerki, – ne mojih, nego zamjerki Ustavnog suda, Ujedinjenih naroda, OECD-a, dakle nama je želja uskladiti taj zakon s europskom pravnom stečevinom i s Hrvatskim ustavom”.

Aktualna šefica Povjerenstva, ali i ona bivša podsjećaju ministra da je Ustavni sud 2012. godine odlučio da su neki članci aktualnog Zakona neustavni, no oni su brisani i kao takvi se ne provode.

Dalija Orešković također napominje da ne postoje zamjerke UN-a ili OECD-a, već samo preporuke za jačanje: “Ovo nije prvi potez koji je išao prema tome da se osakate mehanizmi Povjerenstva, ovo je samo razotkrivanje toksičnosti, namjera u trenutku kada se govori kao da ti je do borbe protiv korupcije stalo”.

Hrvatska, podsjetimo, predsjeda Vijećem Europe, a glavna tema je borba protiv korupcije. Aktualni zakon je bio i uvjet za poglavlje 23, a rad Povjerenstva je prošao i evaluaciju GRECO-a kao središnjeg antikorupcijskog tijela Europe. Zaključeno je da radi dobro, ali da mu treba pojačanje.

Predsjednik GRECO-a Marin Mrčela kaže da sporan Nacrt nije vidio, ali da smanjenje ovlasti ne bi bilo dobro: “Ako će GRECO procjenjivati, a procjenjivat će jer će Povjerenstvo biti opet pod metom našeg rada u 5. ocjenjivačkom krugu – a to je sprečavanje korupcije kod najviših nosioca izvršne vlasti i ako GRECO tamo ustanovi da su standardi sniženi, a da za to nema razloga, onda će vjerojatno biti izdana preporuka u tom smislu”.

I dok mnogi vjeruju kako Vlada zapravo želi razvlastiti tijelo koje žulja političare i nakon čije je odluke pala i jedna Vlada – ministar već danima tvrdi da to nije intencija. Je li to zaista tako – moglo bi se vidjeti do kraja idućeg tjedna, za kada je ministar najavio usuglašeni, konačni prijedlog zakona, piše N1.