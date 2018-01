Milanović priprema najradikalniji potez do sada: Ima strategiju za pad Predsjednice

Sve se više u našoj maloj bari za velike političare govori o predsjedničkim izborima, od kojih nas dijeli još dosta vremena. No, kakvi bi to hrvatski političari bili da kampanju ne počnu prije svakog razumnog roka. Diskretno se između redaka može iščitati da je u kampanju polako, ali sigurno ušetao i bivši premijer Zoran Milanović, koji namjerava poraziti aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Milanović uistinu nešto priprema, a to se može naslutiti iz njegovih sve intenzivnijih javnih nastupa, u kojima odbija odgovoriti na pitanje vraća li se u politiku kao kandidat za predsjednika države.

U posljednjih nekoliko tjedana Milanović je javno istupao u čak dva intervjua te više no ozbiljno uznemirio ionako nemirne članove Partije. Zbog toga je sve više onih koji uistinu vjeruju kako je to utrka koju neće propustiti. Izvori bliski bivšem premijeru za naš portal govore kako je Milanović u pobjedu na izborima uvjereniji no ikada. Upravo zato već priprema veliki povratnički plan, koji između ostalog čine i već spomenuti intenzivni javni nastupi, u kojima uglavnom namjerava načimati ključne vanjskopolitičke teme.

Milanović nije naivac pa je itekako svjestan da mu za pobjedu na predsjedničkim izborima treba veliki dio birača, neovisno o opredjeljenju. Zbog toga je, u usporedbi s onime kakav je bio kao premijer, smirio retoriku, ali i obuzdao svoj nekoć bahat i nametljiv karakter. Posljednji Milanovićevi nastupi u pomirljivijem su tonu, a on sam nikoga izravno ne napada. Kada pripremi teren i medije, što uostalom već čini, Milanović će najaviti kandidaturu, a dobro upućeni izvori govore kako bi to moglo biti već koncem ove godine. Ono na što se između ostaloga sprema je i izlazak iz SDP-a, jer u utrku za predsjednika namjerava se upustiti kao nezavisni kandidat, kako ne bi nosio breme rasutog i uništenog SDP-a, kojemu se, kako za sada stvari stoje, oporavak ne nazire. Jednako tako, Milanović vrlo dobro zna kolika je snaga predsjednice Grabar-Kitarović, koju smatra jedinim ozbiljnim protukandidatom, a svjestan je i toga da će mu za kampanju biti potrebni financijeri.

U političkim krugovima, doduše na razini trača, spominje se kako bi Milanovićev financijer trebao biti general Ivan Čermak, kojemu ovaj trenutno odrađuje konzultantske poslove, a Čermakov pak interes za ulazak u svijet politike jest kupnja INA-e. Posrednik u tome navodno je bivši ministar obrane Ante Kotromanović, koji je uostalom nedavno i sam javno kazao kako će učiniti sve da se Milanović vrati na političku pozornicu.