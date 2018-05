Mikulić: Podržat ćemo zaključak o GNK Dinamu Kluba Neovisni za Hrvatsku

Autor: hina

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) izjavio je da će na današnjoj skupštinskoj sjednici Klub gradskih zastupnika HDZ-a podržati zaključak Kluba gradskih zastupnika Neovisni za Hrvatsku, kojim se protive preoblikovanju sportske udruge Građanski nogometni klub (GNK) “Dinamo” u sportsko dioničko društvo prije no što se u udruzi provedu transparentni izbori u skladu s pozitivnim propisima.

Idemo sve u cilju što bolje i kvalitetnije i veće transparentnosti. Konačnu riječ o tome da li je to zasnovano na zakonu ili ne, dat će nadležna tijela kao što je Središnji državni ured za šport koji je meritoran za to da ocjenjuje elaborat koji je predan, odnosno koji su od strane tog ureda nekoliko puta vraćali na dopunu, kazao je Mikulić na novinarske upite .

Naglasio je da je konačni stav onaj Središnjeg državnog ureda za šport jer oni imaju nadležnost, a ne zagrebačke Gradska skupština. “Dinamo je simbol Grada Zagreba i te simbole trebamo čuvati”, poručio je Mikulić.

Četiri oporbena kluba gradskih zastupnika podnijelo amandman

Četiri oporbena Kluba gradskih zastupnika su jutros podnijeli amandman kojim, kako je rekao novinarima gradski zastupnik SDP-a Matej Mišić, proširuju Zaključak koji je podnio Klub gradskih zastupnika Neovisnih za Hrvatsku o GNK “Dinamo”, te traže da se Gradska skupština protivi davanju suglasnosti za korištenje Gradskog stadiona Maksimir GNK Dinamo za potrebe izrade elaborata o preoblikovanju.

Taj amandman su podnijeli Klub gradskih zastupnika SDP, HSS i Naprijed Hrvatska! – Progresivni savez; Klub zastupnika Lijevog bloka, Klub gradskih zastupnika GLAS-HSU i Klub gradskih zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a.

U obrazloženju se navodi kako se nastavno na prijedlog Zaključka, amandmanom predlaže uskraćivanje suglasnoti GNK “Dinamo” za korištenje Gradskog stadiona “Maksimir” za potrebe izrade elaborata o preoblikovanju. “Gradski stadion ‘Maksimir’ je imovina Grada Zagreba kojom se treba upravljati i raspolagati na trasparentan način, a pravni subjekti kojima se isti daje na upravljanje moraju isto tako imati transparentno i demokratsko upravljanje”.

Mišić je kazao kako je u petak Središnji državni ured za šport nije dao suglasnost za elaborat GNK “Dinamo” za preoblikovanje.

Tomašević: Upravljanje Dinamom je apsolutno neprihvatljivo

Predsjednik Kluba zastupnika Lijevog bloka Tomislav Tomašević (Zagreb je naš!) istaknuo je da je upravljanje Dinamom apsolutno neprihvatljivo.

“Iako se radi o udruzi građana, radi se o udruzi građana koju Grad Zagreb financira s više desetaka milijuna kuna godišnje. Radi se o odruzi građana koja koristi bez naknade jedno od najvrijednije gradske imovine – a to je Maksimirski stadion”, rekao je Tomašević.

“Način kako se sada upravlja Dinamom je apsolutno neprihvatljiv”, ocijenio je Tomašić, ustvrdivši da se krši Zakon o udrugama.

Prema njegovu mišljenju gradonačelnik Milan Bandić je 15 godina “politički sponzor takvog modela upravljanja na kojem profitiraju sportski tajkuni poput braće Mamić. I konačno”.

Na novinarsko pitanje hoće li Klub zastupnika lijevog bloka podržati prijedlog Kluba gradskih zastupnika Neovisni za Hrvatsku o GNK “Dinamo”, Tomašević je rekao da je udruga navijača “Dinamo to smo mi” tražila od svih klubova da stave točku dnevnog reda sa Zaključkom koji se sada nalazi na dnevnom redu ove sjednice Gradske skupštine.

“Neovisni za Hrvatsku su prvi to napravili bez da su se konzultirali s drugim klubovima. Ne mislim da je to bilo najsretnije rješenje, ako se htjelo izbjeći bilo kakve stranačke rasprave o toj temi, posebice i zato što su Neovisni za Hrvatsku koalicijski partner Milana Bandića koji je zapravo sponzorirao ovakav model upravljanja u Dinamu. Međutim, unatoč tome, mi zato što podržavamo Zaključak i ono što smo govorili u cijeloj kampanji, ćemo podržati taj zaključak. Međutim, zajedno s drugim klubovima u oporbi predložili smo amandman koji će isto tako se odnositi i na Maksimirski stadion koji se bez suglasnosti Skupštine grada Zagreba koristi za potrebe elaborata o privatizaciji i mislimo da je to isto tako nedopustivo”, istaknuo je Tomašević.