Martina Dalić odlazi iz Vlade, Plenković već ima i zamjenu?

Autor: Iva Međugorac

To što je Andrej Plenković uspio izbjeći krizu s DORH-om predstavljajući građanima u posljednjem trenutku novog glavnog državnog odvjetnika, ne znači da može nastaviti spokojno uživati u čarima vlasti. Naime, svega dva mjeseca preostalo je do izbora novog guvernera, a iz vladajućih krugova već se mogu čuti dvije podjednako atraktivne opcije za riješavanje ovog pitanja. Jedna od opcija koja se vrlo intenzivno spominje jest da ministrica gospodarstva Martina Dalić preuzme čelnu poziciju u HNB-u te da se na njenu poziciju u vladi postavi mladi Tomislav Ćorić. Nije tajna da je Plenković donedavno silno vjerovao potpredsjednici Vlade, ali i da su odnose zahladili nakon neugodnosti s Agrokorom i Ramljakom.

Od tada, Plenković sve manje vjeruje svojoj ministrici i nekadašnjoj bliskoj suradnici, ali se za nju prilikom oporbenog nasrtaja založio jer nije želio da mu oporbenjaci rade korekcije po Vladi. Upravo stoga pokušava se postići dogovor i kompromis ovoga tipa, jer uostalom Dalić je i na ministarsku fotelju došla iz bankarskog sektora. Druga opcija, koja je također realna jest da na čelnoj poziciji ostane Boris Vujčić, koji se guvernerske fotelje domogao u srpnju 2012.godine, a otkako je Plenković na vlasti s njime njeguje prilično prijateljski odnos, te mu je cilj da Hrvatku uvede u eurozonu u drugom mandatu u trajanju od šest godina.

Sam predsjednik Vlade Vujčića do dolaska u premijersku fotelju nije poznavao, već je za ovo novonastalo prijateljstvo zaslužna guvernerova dugogodišnja prijateljica, potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić. No, pravo i najkrucijalnije pitanje jest – što to točno Hrvatska dobiva s Vujčićem na čelu centralne banke? A oni koji dobro poznaju njegov rad, tvrde kako je guverner strastveni ljubitelj putovanja i to do te mjere da ga je u našoj zemlji gotovo nemoguće sresti. Naravno da Vujčić na putovanja odlazi poslovno, ali valja znati da mu se za te poslovne izlete redovito isplaćuju izdašne dnevnice.

Zlobnici pak govore kako su te dnevnice veće negoli njegova plaća. Inače, na godišnjoj razini Vujčić na putovanja potroši gotovo 450.000 kuna. Usput rečeno, kao svaki pravi bankar, Vujčić je ljubitelj kvalitetnog pića i ukusnog ića, s posebnim akcentom na skupa vina. U zadnje dvije godine na smještaje i službena putovanja izdvojeno je više od 900.000 kuna, a guverner na dnevnicama ubere još oko 45.000 kuna.