Martina Dalić i Zdravko Marić mogu mu staviti soli na rep…

Autor: Marin Vlahović

Ljudima koji poznaju politiku i odnos prema osuđenicima u SFRJ, nisu jasne biografije mnogih ličnosti, bivših predsjednika, ali i poduzetnika poput Danka Končara. Kako netko, nakon što je osuđen na 12 godina zatvora zbog krađe društvene imovine, može ponovno dobiti povjerenje tadašnjeg sistema i praktički odmah nakon odsluženih sedam godina robije postati predstavnik zagrebačke tvrtke „Tehničar“ u inozemstvu? Podsjetimo, Končar je osuđen zbog privrednog kriminala u karlovačkoj „Jugoturbini“. U Hrvatskoj se opet pojavljuje u razdoblju tranzicije, s pozamašnim i misterioznim kapitalom. Tko je zapravo Danko Končar, čovjek zbog čije je najnovije poslovne akvizicije, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske Martina Dalić najavila osnivanje jamstvenog fonda za pomoć hrvatskoj brodogradnji? Na njenu izjavu nadovezao se i ministar financija Zdravko Marić koji je ustvrdio kako ne želi više iznenađenja u ovom sektoru gospodarstva. Ti istupi, da nisu tragični, mogli bi se smatrati duhovitim, ali nema ničega smiješnog u činjenici da se domaća brodogradnja nalazi u rukama poduzetnika, blago rečeno netransparentnih namjera i nejasne stvarne pozadine.

Porijeklo kapitala?

Prosječan građanin će na ovu informaciju lijeno odmahnuti rukom i reći kako tu nema neke senzacije, jer eto – sve su već uzeli, oteli, pokrali, dali nekim svojima. Jedni će tvrditi da iza svega stoji „Udba“, a drugi da su lažni domoljubi opljačkali Hrvatsku. Dogodilo se tako da su isti tjedan o Danku Končaru pisali Hrvatski tjednik, ali i Novosti i ta dva teksta predstavljaju vjerojatno najbolju analizu njegove biografije i poslovnih veza. Ako dva medija nespojivih političkih svjetonazora dođu do sličnih zaključaka, tada je istina zacementirana. Problem je samo što takozvani „mainstream“ mediji neće imati hrabrosti da nastave na njihovom tragu. Doduše, Novosti su iz jasnih razloga odbile povezati Končara s „Miloševićevim kapitalom“ koji je završio u Rusiji. Jer ako postoji kontinuitet djelovanja službe koja promovira i štiti isturene igrače od vremena Jugoslavije kroz devedesete pa sve do današnjih dana, onda uistinu trebamo postaviti pitanje tko je stvorio ovakvu Hrvatsku? Neki tamo slobodnomisleći Hrvati ili u širem smislu „Udba“? Čak i ako je ta pretpostavka točna, ona nas ne amnestira od svake odgovornosti. Radi se o veoma opširnoj i kompleksnoj tematici, za čiju dublju analizu nije dovoljan jedan tekst. Pozabavimo se zato najaktualnijom pričom o Danku Končaru, dakle njegovom ulasku u hrvatsku brodogradnju, nekada jednu od naših najvažnijih gospodarskih grana.

Koliko zrakoplova i lijekova za djecu se može kupiti s 30,6 milijardi kuna?

Preuzimanjem Uljanika i ostankom u Brodotrogiru, došao je i u posjed 3.maja te riječkog remontnog brodogradilišta Viktor Lenac. Sve se ovo zbiva u razdoblju krajnje sumnjivog restrukturiranja. Za to vrijeme država je subvencionirala brodogradilišta s 30,6 milijardi kuna. Trebamo li pitati – koliko ono koštaju F-16? Kako to da se „čovjek s križem“ nije odlučio prošetati do brodogradilišta u svojoj Rijeci i nekog tamo pitao, gdje su otišle silne milijarde iz državnog proračuna? Zamislite – 30,6 milijardi kuna završilo je u gospodarskoj grani, koja se sada nalazi u privatnim rukama. I nikome ništa. Što rade ti privatnici s ovim strateški važnim kompanijama najbolje pokazuje primjer Danka Končara. Naime, on uopće nije izvršio svoje obveze u Trogiru, a iznevjerio je i preuzete obveze prema tamošnjim radnicima. Prvo je kasnio s plaćama, a onda im i jednostrano smanjio dohodak. Valovi otpuštanja pomeli su stotine radnika u Brodosplitu i Brodotrogiru, a uskoro se očekuju i novi otkazi. Isti proces slijedi i u drugim brodogradilištima. Danko Končar ima poslovnih i sudskih problema u Malti i Finskoj, a o njegovim aktivnostima redovito izvještavaju i istraživački novinari u Africi. Ipak, najviše se priča o njegovim vezama s Rusijom koje datiraju još iz vremena kada je postao vlasnik vrijednih rudnika u Africi i Rusiji. Uostalom, Končar je novinarima priznao kontakte s časnicima FSB-a, koji su ga u doba mafijaškog nasilja u Rusiji štitili od eventualnih otmičara i „reketara“. S jedne strane Hrvatska je nekontrolirano davala ogromne subvencije brodogradnji, a s druge slijepo i poslušno slijedila diktat Europske unije o izlasku iz ove industrije. Znači, nije postojala nikakva strategija na državnom nivou, osim autodestrukcije vlastitog gospodarstva.

Končar kao strateški partner Rusije

Sam po sebi, Končar nije toliko bitan. U ovom trenutku važnije je koga on predstavlja, a odgovor na ovo pitanje spada u domenu geostrateških pitanja svake ozbiljne države. Finski mediji izvještavali su o istrazi sumnjivih okolnosti Končarevog preuzimanja helsinškog brodogradilišta Arctech od kompanije Russia’s United Shipbuilding corporation. Pod pritiskom Zapadne Europe i Amerike Rusija traži pouzdane partnere s ciljem zadržavanja kontrole nad ovim sektorom. Danko Končar, s kojim imaju dugogodišnju suradnju, definitivno je osoba na koju Rusi mogu računati. Sve navedeno ne bi moralo nužno biti loše za Hrvatsku kada bismo imali sposobnu i odlučnu izvršnu vlast, koja bi se u ovakvim kombinacijama i dogovorima izborila za status ravnopravnog partnera. Umjesto takvih političara imamo male i koristoljubive, kratkotrajne igrače koji ne mogu riješiti ni jednostavne tekuće probleme, a kamoli razvijati strategiju ekonomske budućnosti zemlje. I koliko god nam se s pravom gadila bivša Jugoslavija, možemo s nostalgijom gledati na vremena kada su osobe poput Končara radile po diktatu i shodno interesima države. Vapaji Martine Dalić i Zdravka Marića dočaravaju svu slabost, inertnost i beskorisnost naših takozvanih državnih predstavnika koji mogu samo konstatirati stanje i obmanjivati javnost. Sve ostalo izvan je njihove moći. Danko Končar daleko je dogurao. Od bivšeg robijaša do gospodarskog partnera Ruske Federacije, a njegov nevjerojatni uspon može se mjeriti samo s našom nevjerojatnom gospodarskom, političkom i moralnom propasti.