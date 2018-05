Maras zatražio od Plenkovića: ‘Hitno smijenite Martinu Dalić!’

Autor: Hina

SDP-ov saborski zastupnik Goran Maras pozvao je u srijedu državnog odvjetnika Dražena Jelenića da odmah otvori istragu o komunikaciji između autora “Lex Agrokor” i potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić, poručivši da premijer Andrej Plenković treba Martinu Dalić razriješiti njezine funkcije.

“Državni odvjetnik odmah se treba uključiti u cijeli postupak, a predsjednik Vlade Andrej Plenković treba razriješiti ministricu koja je kompromitirala ne samo njega i Vladu, nego i hrvatsku državu”, rekao je Maras u Hrvatskom saboru komentirajući članak na portalu Index u kojem su objavljeni mailovi Martine Dalić.

Index je objavio komunikaciju između autora “Lex Agrokor”, Martine Dalić i ministra financija Zdravka Marića iz koje proizlazi, tvrde na tom portalu, da su vlasnici i predsjednici brokerskih kuća, konzultantskih tvrtki i odvjetničkih ureda tajno radili za Vladu na pripremi zakona i iz toga izvukli osobnu korist jer je na kraju, na ime savjetničkih usluga, iz Agrokora u zadnjih godinu dana izvučeno više od pola milijarde kuna.

Upitan ima li tu odgovornosti premijera Plenkovića, Maras je odgovorio kako će se to vidjeti iz njegove reakcije. Smatra da, ako Plenković i dalje bude tolerirao potpredsjednicu Dalić na njezinoj poziciji, to znači da je “ruku pod ruku sa njom”. “Ukoliko on to riješi, sa sebe može sprati eventualno mali dio odgovornosti”, ocijenio je.

Maras kaže kako se iz teksta vidi da su najeminentniji hrvatski pravni stručnjaci, poput Petra Miladina sa zagrebačkog Pravnog fakulteta, upozoravali da taj zakon odstupa od talijanskog zakona i da njegovi autori odlaze u neistraženo područje koje može izazvati ogromne štete za Agrokor i Hrvatsku, što se sada i događa.

“Miladin je bio u pravu kada je to govorio prije samog donošenja zakona, a oni su to zanemarivali. Ne zbog toga što su oni veći stručnjaci od njega, nego zato što su znali u kojem smjeru idu. Znali su da idu po svoje milijune kuna u Agrokoru pod okriljem Martine Dalić. Sada ćemo vidjeti do koje je razine i Plenković bio u to upetljan”, ustvrdio je Maras.

SDP-ov zastupnik drži da taj slučaj zahtjeva istražno povjerenstvo koje bi trebalo otkriti što se događalo istaknuvši da je šokiran razinom komunikacije i načinom rada potpredsjednice Dalić.

Upitan o današnjoj sjednici Kluba zastupnika SDP-a Maras je potvrdio da će se njegova ostavka na mjesto potpredsjednika naći na dnevnom redu. Nije želio konkretno odgovoriti hoće li tražiti od predsjednika kluba Arsena Bauka da podnese ostavku već je kratko poručio: “Rekao sam što ću ja napraviti, a očekujem da rasprava bude otvorena”.