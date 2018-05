MARAS ‘Premijer brani Dalić jer brani samoga sebe’

Autor: dnevno.hr

'Ljudi više ne vjeruju premijeru Plenkoviću', izjavio je poznati SDP-ovac

Najnovije mailove grupe Borg koji potvrđuju da je ured premijera Andreja Plenkovića znao, komentirao je SDP-ov zastupnik Gordan Maras, piše N1.

‘Svima je sad jasno da je Andrej Plenković je od samog početka bio upoznat da je ta skupina pripremala zakon. Nema dvojbe da je premijer Plenković sve znao otpočeka, to samo potvrđuje zašto i dalje očajnički brani Martinu Dalić. Pitanje je trenutka kad će ona otići u Vlade, smatra Maras, no naglašava da je politička odgovornost na premijeru Plenkoviću. ‘Ljudi se pitaju zašto je brani… poveznica je sada jasna – on ju brani jer brani samoga sebe’, kazao je Maras.

‘Vlada više nema povjerenje, jedini je izlaz da se raspišu izbori da ljudi kažu kome vjeruju. Ljudi više ne vjeruju premijeru Plenkoviću’, zaključuje Maras u razgovoru za N1..