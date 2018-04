MAMIĆ ŠOKIRAO IZJAVOM: ‘Budem li morao u zatvor, napravit ću isto što i general Praljak!’

Autor: S.V.

“Nisam kriv. Meni su izmislili ta djela za koja mi sude. I još ta izmišljena djela žele dokazati nezakonitim radnjama. To je zastrašujuće. Ja nemam druge opcije nego boriti se na sudu. Ali, kad bih morao ići u zatvor, ja bih napravio isto što i general Praljak. Ja sam vjernik i katolik, i to je u mojoj vjeri nedopustivo. Ali kad sam vidio što je napravio on, bio sam inspiriran i ja bih bez ikakve grižnje savjesti to isto napravio. Nikad u životu ne bih ušao u hrvatski zatvor nevin», izjavio je Zdravko Mamić u velikom intervjuu koji je dao za Globus.

Iako nije teško pretpostaviti da je Zdravko Mamić, kao jedna od najkontroverznijih hrvatskih javnih osoba, u ovom intervjuu dao još čitav niz izjava koje će zacijelo izazvati kritike, pohvale i osude, usporedba s generalom Praljkom koji je sam sebi u haškoj sudnici presudio ispijenim otrovom će sasvim sigurno biti najkomentiranija.