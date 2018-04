Macan ‘posprdno’ o onima koji neće brati jagode za dnevnicu od 200 kuna (FOTO)

Autor: dnevno.hr

Iako Macan radi za 9000 tisuća kuna, pita se u čemu je problem te zašto je nemoguće naći berače jagoda za dnevnicu od 200 kuna.

”Evo, što je ovdje problem – isto bit će vlasnici ne plaćaju radnike ili nešto drugo”, postavio je pitanje na svojem Facebook profilu Krešimir Macan, koji odnedavno pegla imidž aktualnog premijera Andreja Plenkovića. Macanu naime nije jasno zbog čega nezaposleni Hrvati ne zasuču rukave te se ne prime posla koji im je ponuđen, a riječ je o branju jagoda na vrgoračkim poljima, gdje vlasnicima plantaža usprkos dnevnici od 200 kuna nedostaje vojska radnika. Odgovor na Macanovo pitanje pokušali su ponuditi njegovi brojni Facebook prijatelji, a neki od njih žestoko su mu kontrirali pa je tako u veoma kratkom vremenskom intervalu na svoju objavu skupio preko 40 komentara.

I dok su mu neki pokušavali objasniti kako se dnevnica od 200 kuna preračunato svodi na 25 kuna po satu, što je mnogima nedovoljno, drugi su tvrdili kako nije riječ o zahtjevnom poslu, te da je satnica, ali i dnevnica posve opravdana. Neki su pak Macana upozorili kako ovakve statuse ne bi trebao objavljivati te se na ovakav način propitkivati, sve dok radi za vladajuće, od čega se on žustro ogradio, tvrdeći da je samo postavio pitanje te da je riječ o njegovom privatnom Facebook profilu. Je li dnevnica od 200 kuna opravdana za posao koji fizički nije odveć jednostavan, teško je rasuditi, to valja ostaviti na procjenu svakome pojedincu. No, sigurno je kako je Macan svoj posao za premijera prilično dobro naplatio, jer naime, kao što je poznato za obavljanje poslova po nalogu šefa Plenkovića dobiva 9000 kuna neto mjesečno.