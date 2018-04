LOŠO ZA DNEVNO: Ovo je najstrašnije što vam Plenković krije o Konvenciji!

Lošo se osvrnuo na poruke poslane sa splitske Rive.

Splitski prosvjed, tema je koje se u razgovoru za naš portal dotakao geostrateg i geopolitičar Davor Domazet Lošo komentirajući između ostaloga i dugoročne posljedice ratifikacije Istanbulske konvencije.

”Vox populi, vox day”, kaže odmah na početku razgovora Lošo, koji napominje kako je glas naroda božiji glas te da svaki političar treba poštovati volju naroda, a takvu poruku trebao bi znati i premijer Andrej Plenković.

”Ako on kaže, da je sadašnji HDZ kojemu je on na čelu demokršćanska stranka, pa onda desnoga centra, centar mi matematičari znamo da vam je to sve nula i ne znači ništa. Ono što je bitno treba ponoviti, ovo o zaštiti žena su njihove floskule, bedastoće i magla jer su oni koji su to pokrenuli, a pokrenuo je to poseban lobij koji želi uništiti ostatke kršćanske civilizacije, prije svega u Europi, europske kršćanske civilizacije. Istanbulska iza sebe krije, a to treba jasno i glasno reći, kao prvo da se hoće od ljudi stvoriti hemafrodite, odnosno beskralježnjake ili dvospolce. Eto ne što nas hoće svesti. A ono što nam ne žele reći, i ono što je najstrašnije jest to da će se otimati djeca. To se već radi u mnogim zemljama, ali to se kod nas ne piše”, poručuje Lošo.

Jedan od ciljeva su po njemu organi, a drugi pedofilija, dok je prvotni cilj uništenje ono malo suvereniteta što je ostalo od država.

”To je cilj njih tamo koji se kriju iza Konvencije, sve su drugo magle. Zašto je Plenković odjednom iznebuda izvadio tu Konvenciju, on uopće ne popušta niti sluša narod. Narod je rekao u Zagrebu na Trgu bana Jelačića i na splitskoj Rivi, demokracija je”, podsjeća naš sugovornik.

Osim toga, smatra kako Konvencija između ostaloga uništava i temelje identiteta. ”I kao čovjeka slike Božije. Ona uništava i duh države, jer mi baštinimo kršćanski identitet, bez toga bi davno nestali. Kad nas nisu mogli svi ti silnici koji su jurišali na nas, sad je došao gospodin Plenković da to učini sa strankom s kojom je Tuđman uništio državu. Plenković na strašan način ispunjava ono što je gospodin Račan rekao da je HDZ stranka opasnih namjera, ona je uistinu postala stranka opasnih namjera hrvatskog naroda i hrvatskih državljana jer niti pripadnici drugih religija to ne žele. To je jedno nasilništvo. On je nasilnik na vlastiti narod najgore vrste”, oštar je Domazet Lošo, koji premijera opisuje kao čovjeka bez osjećaja.

No, usprkos narodnoj solidarnosti koju smo imali prilike vidjeti na oba prosvjeda, Lošo ne misli da je ulica ta koja treba rušiti Plenkovića, ali jednako tako napominje kako nije problem u njemu samome već u cijeloj HDZ-ovoj strukturi. ”Sada bi Odbor HDZ-a 21 koliko ih ima trebao održati demokratski sastanak i po brzoj proceduri smijeniti Plenkovića, jer ako oni ne mogu iščitati s dvaju prosvjeda što narod misli to je jadna stranka, to su jadni ljudi. Pravi put je da ga maknu, ili da on sam da ostavku, a mi moramo poštivati demokraciju. Pa neka gospoda iz HDZ-a iziđe sva iz sabornice pa će poslati poruku, isto kao što je neshvatljivo da je kardinal mogao primiti Plenkovića na Uskrs, a zna se njegov stav, a isto tako sav narod morao je izaći van kad se pojavio na misi u katedrali. Neka HDZ izađe van pa nek’ SDP proglašava”, zaključuje Lošo uz opasku da je Plenković postao predsjednik SDP-a, a ne HDZ-a prema onome što se ima prilike vidjeti iz politike koju provodi.