LINIĆ ZA DNEVNO: Dalić ne treba odstupiti, evo zašto

Linić o slučaju Dalić

Bivši ministar financija i bivši SDP-ovac Slavko Linić za Dnevno je prokomentirao slučaj ministrice gospodarstva Martine Dalić koji je potresao javnost. On, pak, u mailovima koji su procurili u medije ne vidi ništa odveć sporno, slično kao što je to i sama ministrica rekla.

”Govoriti o tome tko je sve pomagao oko zakona je nebitno, to je prijedlog koji je išao na Vladu, a njegov autor je gospođa Dalić. Koga je ona konzultirala to je nebitno, prijedlog utvrđuje Vlada, a na raspravi u Saboru svaki zastupnik mogao je govoriti što god hoće, davati amandmane. Koliko su ozbiljno shvatili situaciju, vidimo da osim par ozbiljnih amandmana na prijedlog nije niti bilo”, kaže Linić.

Jednako tako, napominje kao bitnu činjenicu i to da mnogi profesori i eksperti sudjeluju u pisanju i predlaganju zakona. ”Kod ovakvih zakona uvijek je dobro konzultirati puno stručnjaka. Tvrdnje koje sada opozicija govori da je zakon pisan da bi netko mogao krasti, pljačkati i sebi osigurati sredstva za mene nisu ništa drugo nego nastavak priče samog Todorića koji je uvijek tvrdo da je on opljačkan, da je on žrtva. Tako da jednostavno moram reći, za mene su to neprihvatljive teze. Da je zaista netko pišući zakon po kojem sada vjerovnici i sud odlučuju kako će se slučaj postaviti i da je netko od toga imao korist za mene su neprihvatljive teze”, ističe naš sugovornik. Malo koji zakon piše se bez konzultacija sa stručnjacima, prema tome, svi bi mogli odstupiti. ”Oporba konstruira radi koristoljublja. To je za mene neprihvatljivo, žalosno za jednu ozbiljnu oporbu, a to samo znači da Dalić treba nastaviti i da se trebamo nadati da će se nagodba sklopiti, a očito je jako puno onih kojima je cilj da se nagodba ne sklopi”, zaključuje Linić.