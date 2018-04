Letica za Dnevno otkriva: Evo zašto prosvjed u Splitu odgovara Plenkoviću

Letica za Dnevno o Konvenciji i prosvjedu

Ugledni analitičar Slaven Letica, za naš je portal prokomentirao splitski prosvjed protiv ratificiranja Istanbulske konvencije.

”Koliko ja vidim skup u Splitu promijenio je predznak, to više nije samo skup protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, nego je skup protiv Andreja Plenkovića, koalicije i HDZ-a. U tome smislu taj skup je sad postao kako bi se reklo, politički, višestranački oporbeni skup, uz malo ovih stranaka koje su malo desnije od HDZ-a”, kaže Letica.

Naš sugovornik podržavao je skup u Zagrebu, a jednako tako potporu daje i splitskom skupu. ”Moj je stav vrlo jasan, moj stav nije za Istanbulsku konvenciju zbog toga što mislim da u njoj postoji rodna ideologija, nego suprotno. Ja smatram da u njoj ne postoji rodna ideologija, ali sam protiv toga da se dopusti uvoz zapadnjačke rodne ideologije u Hrvatsku. To će biti jako komplicirano, reći ću vam to na jednom primjeru: Vi imate u Hrvatskoj hotelske lance koji su djelovi međunarodnih hotelskih lanaca. I sad, ako centrale naprave pritisak recimo da u Poreču, Umagu ili Dubrovniku postoje rodno neutralni, ili takozvani treći toaleti, te će hotelske kuće to morati napraviti. I u tome smislu Hrvatska bi najprije morala osmisliti, a onda i donijeti odgovarajuće propise”, napominje Letica.

Naš se sugovornik osvrnuo i na političku pozadinu prosvjeda, te je uvjeren kako ni onaj zagrebački, ni ovaj splitski neće okrznuti premijera Andreja Plenkovića.

”Prosvjedi neće uzdrmati Plenkovića, nema od toga ništa. Kada sam bio s Tuđmanom, mi smo znali da je ta krajnja hrvatska desnica u to doba između 4,9 i 5,1 posto. To je tadašnjem HDZ-u jako odgovaralo, pa mislim da može odgovarati i Andreju Plenkoviću da on ima jednu stranku koja neće imati druge koalicijske opcije nego da ide s HDZ-om. Ne može Hasanbegović ili Hrast ići sutra s manjinama, Glasom ili HNS-om”, uvjeren je Letica. Prosvjed Plenkoviću koristi u njegovoj viziji stranke, drži naš sugovornik te napominje kako čelni čovjek vladajuće stranke istu vidi kao stranku od centra desno.

”Ono što bi on tu trebao napraviti jest da institucionalno omogući ljudima ne samo glasovanje prema savjesti, jer ovo što je on pokušao utjerati stranačku spregu to je bilo nešto nedopustivo primitivno, ne može on jednoga Stiera, ili Milijana Brkića, Ivanu Maletić prinuditi da glasuju u svjetonazorskim pitanjima protiv njihovih uvjerenja. Toga nema nigdje u svijetu. Jer recimo u zapadnim demokracijama postoje tzv. bičevi, odnosno apsolutna stranačna stega odnosi se samo na pitanje rata i mira, državnog proračuna, i nekih fundamentalnih stranačkih stavova. To je apsolutni bič. Osim toga možete izaći iz parlamenta i ne glasovati, ili možete glasovati prema savjesti, i glasujete kako vam padne na pamet. Plenković bi trebao u Statutu HDZ-a omogućiti da se naprosto dopusti ta pluralizacija”, zaključio je Letica.