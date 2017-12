LETICA PROKAZUJE MESIĆA: ‘Pričao je s UDBA-om po tri dana, a danas ih naziva ‘vucibatinama’

Autor: dnevno.hr

'Predmet razgovora bila su najmanje trojica ljudi – Vladimir Šeks, Marko Veselica i Franjo Tuđman', izjavio je Letica

U razgovoru za Bujicu, prof. dr Slaven Letica osvrnuo se na bivšeg predsjednika Stipu Mesića i njegovu političku prošlost te njegovu komunikaciju s jugoslavenskom tajnom službom Udbom.

“Neosporno je da su razgovori Stipe Mesića sa Srećkom Ožegovićem i s Koljom Družićem koje danas naziva ‘vucibatinama’ bili razgovori bona fide, oni su razgovarali o trećim ljudima, o prijateljima, hrvatskim disidentima koji nisu znali da su predmet tih razgovora. U tom smislu Mesić je investirao u činjenicu da će ga Franjo Vugrinec preporučiti da dobije putovnicu i to sve upućuje na zaključak da je bio iskreni suradnik Udbe,” izjavio je Letica.

Osvrnuo se i na izjavu koju je Stipe Mesić dao u Jutarnjem listu “Kad je došlo do toga da svatko može vidjeti svoj dosje, mene to, iskreno, nije interesiralo i nisam tražio uvid u dosje. Nije me zanimalo što je neka špijunska vucibatina mislila o meni…” ustvrdivši kako danas Mesić djelatnike Udbe naziva ‘vucibatinama’, dok je u 80-ih s njima tajno razgovarao čak i po tri dana.

“Informacije koje su udbaši bili obvezni napraviti bile su vrste sažetaka tih dugotrajnih razgovora. Mesić je u ovom konkretnom slučaju inzistirao da se ne razgovara u prostorijama službe, nego na drugoj lokaciji!“, komentirao je razgovore koje je Mesić imao dodavši iako se nije zna što je sve Mesić tada rekao agentima Udbe da se ipak zna o kome su pričali.

“Predmet razgovora bila su najmanje trojica ljudi – Vladimir Šeks, Marko Veselica i Franjo Tuđman!“ dodao je.