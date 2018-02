Kujundžić: ‘Država će uplatiti koliko treba u fond za skupe lijekove’

Autor: dnevno.hr

Milan Kujundžić, ministar zdravstva, gostovao je u Dnevniku Nove TV. Komentirao je zdravstvo u Hrvatskoj, kao i inspekciju koju je poslao u KB Dubrava zbog prijava o nedoličnom ponašanju liječnika.

“Ne znam što je inspekcija utvrdila, ali znam da je inspekcija u bolnici bila te da je uprava već poduzela mjere. Pokrenuli su istragu, stupili u kontakt sa svjedocima pa će, ovisno o nalazu, daljnji postupak biti definiran”, rekao je Kujundžić. Nalaz očekuje do polovice idućeg tjedna.

I on je sam reagirao na optužbe pacijenata dok je obnašao dužnost ravnatelja bolnice.

“Ne može se nešto u bolnici događati a da ravnatelj ne reagira. Prvo reagiraju šefovi zavoda i klinika. Zatim reagira uprava bolnice koja imenuje povjerenstva pa se donose sankcije sukladne Zakonu o radu. Ne znam sve detalje, ali incidenti sigurno nisu bili preveliki”, izjavio je Kujundžić.

Govorio je i o dugu u zdravstvu u Hrvatskoj

“Meni je žao što to nismo dovoljno artikulirali i što to mediji nisu prepoznali da je ovo prvi put u povijesti Hrvatske da je zdravstveni sustav povećavao izdvajanje za zdravstvo – za skupe lijekove i nove tehnologije – a da je pri tome došlo do smanjena ukupnog duga i dospjelog duga. Pri tome je važno naglasiti da nije povećan javni dug. Prije pet godina, oko 2013. godine, je ukupni dug na tren smanjen s devet milijardi na 2,5 milijarde jer je javni dug povećana za 6,5 milijardi, da bi opet za godinu dana bio na osam”, rekao je Kujundžić.

Smatra da treba smanjiti rashodovnu stranu, u čemu se slaže s ministrom financija, Zdravkom Marićem.

“Međutim, u zdravstvu je nešto drugo rashodovna strana. U zdravstvu je problem što s novijim lijekovima, većim i boljim znanjem imate skuplje zdravstvo. Dakle, kvaliteta hrvatskog zdravstva, koja se u brojnim segmentima može mjeriti s razvijenom svjetskom medicinom, za sobom povlači novce”, dodao je Kujundžić u Dnevniku Nove TV.

Ponovno je dotaknuo i temu fonda za skupe lijekove. Izjavio je kako će država platiti koliko bude trebalo, unatoč činjenici da do sada nije uplatili ništa.

“Ovim je poslana poruka da tražimo što više potencijalnih rješenja. Ne vidimo mi čarobni štapić. Neće jedan račun riješiti problem. Država će uplatiti čim dođe do potrebe, odnosno kad povjerenstvo indicira da to treba nekom djetetu ili pacijentu. Država će naći rješenje, kao što je to svaki put u posljednjih godinu dana učinila”, zaključio je Kujundžić.