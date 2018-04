Krpina ekskluzivno za Dnevno: HDZ je promjenio svjetonazor! Otkrio i veliki apsurd

Glasovanje u Saboru, kojim je potvrđena ratifikacija Istanbulske konvencije, potvrdilo je kako je Hrvatska pristala na njezinu provedbu. No, čini se kako nisu svi građani, pa niti svi političari zadovoljni tom odlukom. Za naš portal svoje je stajalište iznio jedan od najistaknutijih HDZ-ovih doajena Drago Krpina.

”Prije svega bih rekao da je ta odluka sa stanovišta temeljnog shvaćanja demokracije, pritom mislim na volju većine naroda, nedemokratska jer ona ne odražava, po svemu se to moglo zaključiti, većinsku volju hrvatskoga naroda. Unatoč tome što je postignuta takozvana neprincipijelna koalicija između djela zastupnika HDZ-a i SDP-a pa je na taj način postignuta većina u Saboru, ona je nedemokratska jer ne odražava volju većine hrvatskog naroda čije bi predstavničko tijelo Sabor trebao biti. U ovom slučaju Sabor se pokazao tijelom koje nije objektivno predstavničko tijelo većinske volje hrvatskog naroda”, naglašava naš sugovornik.

Uz to, napominje kako je riječ o odluci koja je u suprotnosti sa stajalištima ‘najviših hrvatskih kulturnih i znanstvenih institucija’ HAZU-a, Matice hrvatske i Hrvatske biskupske konvencije. ”U tom je pogledu također ona upitna, s obzirom na to da se preko 80 posto Hrvata deklarira katolicima. I to je jedan dokaz da je riječ o nedemokratskoj odluci. Nedvojbeno je da će HDZ pretrpjeti ozbiljne političke posljedice zbog ovakve neprincipijelne koalicije s ideološki suprotstavljenim SDP-om, barem bi tako trebalo biti oko ovog pitanja. Meni i danas stižu, na žalost dojave brojnih uglednih članova HDZ-a, utemeljitelja HDZ-a koji su ogorčeni i na žalost mnogi od njih i danas donose odluku o napuštanju HDZ-a”, tvrdi Krpina.

Uvjeren je kako će saborska odluka o ratificiranju Konvencije dugoročno naštetiti vladajućoj stranci. Ta odluka vjeruje naš sugovornik u predodžbi kako stranačkog članstva, tako i javnosti mjenja svjetonazor HDZ-a. ”Ova odluka bitno mijenja svjetonazorski profil. Što se može učiniti? Teško da će u dogledno vrijeme biti postignut u Saboru takav konsenzus za odustajanje od te famozne Istanbulske konvencije. Što se tiče mogućeg odlučivanja na referendumu, s obzirom na dosadašnja iskustva s Ustavnim sudom može se s pravom očekivati da će oni referendumsko pitanje o toj stvari proglasiti nedopustitivim jer ono tobože zadire u ljudska prava. Bojim se da što se tiče suspenzije te odluke, nekih učinkovitih mehanizama nema”, strahuje Krpina.

Može li se rukovodstvo HDZ-a zbog ove odluke na neki način ‘kazniti’, ovisi ponajprije prema riječima našeg sugovornika o odluci najšireg članstva stranke, i tome da li će oni i dalje imati vjere da kroz stranačko djelovanje mogu utjecati na ideološku rehabilitaciju stranke. Oni ili će otići u pasiviziaciju, ili potražiti neke druge puteve političkog djelovanja. ”U ovom času je to teško predvidjeti. Pred nama je, pred HDZ-om je donošenje novog Statuta što se očekuje u svibnju, iza toga bi trebali uslijediti unutarstranački izbori. Međutim, na trenutnu konstelaciju odnosa teško je procijeniti što će se u budućnosti događati”, ističe HDZ-ovac.

Osvrnuo se i na to trebaju li članovi njegove stranke glasovati prema savjesti. ”Prije nekoliko mjeseci pretpostavljao sam što će se dogoditi, da će dakle dopustiti se jednom djelu zastupnika da glasuju po svojoj savjesti zato jer se ima jednu komotnu poziciju jer se moglo računati na potporu SDP-a, pa onda taj pristanak na glasovanje pojedinih zastupnika da mogu glasovati po savjesti se može koristiti kao jedan zlonamjerni argument da se eto dopustilo najveći oblik poštovanja demokratskih prava zastupnika. Pa evo, nikada do sad nije bilo ovakve demokracije u HDZ-u. Desetak zastupnika je glasovalo protiv i neće snositi nikakve posljedice, ali na žalost u svemu ostalom opet će oni provoditi odluke koje su u ovom slučaju nametnute od strane SDP-a, i to je nešto što obeshrabruje. Čvrtsto sam uvjeren da je nekoliko zastupnika HDZ-a svojim principijelnim i čvrstim stavnom moglo spriječiti izglasavanje ovog dokumenta koji će za Hrvatsku dugoročno imati štetne posljedice. Nije bilo dovoljno pristati na dodjeljeno pravo da se glasuje protiv. To može umiriti nečiju pojedinačnu savjest, ali na žalost za ono temeljno što je trebalo postići, a to je bilo spriječavanje ove Konvencije nije bilo dovoljno zadovoljiti se ovim dodijeljenim političkim pravom”, smatra Krpina.

Naš sugovornik odgovorio je i na pitanje misli li on osobno dalje politički djelovati u HDZ-u, i na koji način. ”Nisam donio još nikakve odluke. Gledajte, ja sam iz kruga ljudi koji su 89-te godine, dakle gotovo 20 godina prije nego li su se neki učlanili u HDZ-e, a koji sada na žalost imaju presudan utjecaj na odluke HDZ-a, naravno da mi nije svejdno što se s tom strankom događa. Ta stranka je osnovana ne zato da bi pojedinci kroz nju mogli ostvarivati svoje zamišljene karijere, ili ne znam koje materijalne ili karijerističke interese, nego da bi ona bila organizacija koja će biti instrument ostvarivanja temeljnih nacionalnih interesa većinske volje hrvatskog naroda. Na žalost, u ovom slučaju pokazalo se da su odluci koju je vrh HDZ-a nametnuo, da su SDP-ovci frenetično pljeskali, a većina zastupnika HDZ-a su pljeskali do sada nikada nije se dogodio takav paradoks da opozicija plješće vodstvu stranke na vlasti, a da biračko tijelo organizira prosvjed protiv vodstva svoje stranke, to je neprirodna situacija, koja je na dulji rok neodrživa”, zaključio je Krpina.