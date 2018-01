Kritike Predsjednice na račun Vlade kriju nešto vrlo zanimljivo: Evo što!

Posljednjih nekoliko mjeseci uvelike se debatiralo o lošem rejtingu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koji joj nije predviđao blistavu političku budućnost, osobito stoga što se kampanja za predsjedničke izbore polako, ali sigurno počela zakuhavati.

U rujnu 2017. je tako prema Crobarometru bilo više onih koji rad Grabar-Kitarović ne podupiru, negoli onih koji joj daju potporu. U brojkama to izgleda tako da joj je potporu dalo 45 posto ispitanika, dok je njih 47 posto reklo kako ne daju potporu njezinome radu. Prisjetimo li se lanjskog listopada, dolazimo do zaključka da joj je rejting bio još slabiji, što također potvrđuju brojke. Naime, 40 posto ispitanih davalo je potporu njezinome radu, ali njih 50 posto predsjednicu nije podupiralo. Drastičan je to pad u usporedbi s onime što se u slučaju Grabar-Kitarović događalo godinu ranije, ali izgleda kako je predsjednica pronašla nišu i osmislila strategiju kojom će pokušati osvojiti još jedan mandat, a to dokazuju i rezultati Crobarometra za studeni, koji su se preokrenuli u korist Grabar-Kitarović. Što je tome prethodilo, pitanje je koje se samo po sebi nameće, a odgovor gotovo da nam stoji pred nosom.

Predsjednica je posljednjih nekoliko tjedana postala prilično oštra prema politici aktualne vlasti. Premda je i ranije znala kritički istupati na račun Vlade, od studenog su se ti napadi intenzivirali te postali izravniji. U svega tjedan dana, vladajuće je u tri različite teme kritizirala čak osam puta. Ti napadi reflektirali su se i na brojke od studenog u kojemu Predsjednici podršku daje 51 posto ispitanika, što bi pak značilo da je u mjesec dana oporavila rejting za 11 posto. Dok odašilje kritike na račun vladajućih, šefica države putuje te se spustila među građane i pokušava se približiti narodu, što bi se također moglo okarakterizirati kao dio kampanje.

A sve je počelo s kritikama oko ukidanja saborskog Povjerenstva za Agrokor. Početkom studenoga kada je HDZ otvoreno zagovarao ukidanje Povjerenstva, Grabar-Kitarović izrekla je ono što je javnost zapravo u tome trenutku željela čuti. ”Želim da javnost zna istinu”, rekla je između ostaloga te podržala oporbena stajališta. Predsjednica se uz sve to pozvala na interes javnosti zbog kojega, ukoliko je potrebno, valja mijenjati i zakon.

U Opatiji se pak podružila s društvom Hrvatskih ekonomista i poručila da nas drugi prestižu, a mi predugo stojimo. Jasno, i bez ”dlake na jeziku” progovorila je o ekonomskoj politici Vlade i naglasila kako nismo privlačni investitorima, da ne potičemo izvoz, govorila je i o odlascima mladih, ali i o niskim mirovinama, demografskoj krizi te jednostavno rečeno obuhvatila sve koji se zbog nekog razloga u našoj državi osjećaju obespravljeno i ugroženo. Njezine kritike nisu prošle nezamijećeno među vladajućima pa se u konflikt s njome upustio i sam premijer Andrej Plenković koji joj je uzvratio vrlo oštrim porukama, ali to Grabar-Kitarović nije pokolebalo, već je s istoka Hrvatske progovorila o izvanrednom stanju.

”Hrvatska izlazi iz same sebe”, rekla je Predsjednica sudjelujući na sjednici Skupštine Vukovarsko-srijemske županije pozivajući da se ponovno razmotri prijedlog proračuna. Nakon ta tri napada rejting joj raste, a ona kritikama ”vodu okreće na svoj mlin” te nastavlja s njima pa se tako nedavno obrušila na rad porezne uprave. ”Poduzetnike treba ohrabrivati, a ne tužiti ih”, istaknula je, aludirajući na slučaj u kojem je Porezna uprava kaznila obrtnicu s 10.000 kuna zbog ‘tipfelera’.

I posljednje kritike na račun vladajućih nisu tek puka slučajnost, a one su pak izrečene iz Krapinsko-zagorske županije iz koje je šefica države poručila da ukoliko država ostvaruje bolje račune, građani to moraju osjetiti na svojim računima. I tako, dok Predsjednica kritizira Plenkovića, kao što je svojedobno kritizirala Zorana Milanovića, rejting raste, a premijer bijesni. Kako će se cijela priča rasplesti, teško je predvidjeti, ali ono što se za sada može vidjeti jest da unatoč neslaganjima njih dvoje jedno bez drugoga ne mogu.