Krah najbogatije razvedene Hrvatice: Dnevno je trošila 80 tisuća kuna! Kako je propala jedna od najkontroverznijih žena Hrvatske?

Hrvatska javnost proteklih nekoliko mjeseci svjedoči krahu koncerna Agrokor, čime se osipa i poslovno carstvo najmoćnijeg hrvatskog tajkuna Ivice Todorića. No, nije Todorić jedini čiji su poslovi intrigirali naciju, a koji je doživio propast pred očima javnosti. Sličnu sudbinu, ali puno diskretnije proteklih nekoliko mjeseci proživljavala je Borna Rajić, jedna od najmoćnijih Hrvatica čija je tvrtka otišla u stečaj kojega je morala proglasiti radi duga od 555 tisuća kuna. Koliko je kriza rapidno djelovala na njeno poslovno carstvo svjedoči podatak kako je navodno ostala dužna i za poštarinu, premda je ranijih godina, u vrijeme kada nije bilo poslovnih nedaća na dan trošila i do 80 tisuća kuna. Inače, životni put bivše supruge poznatog tajkuna Luke Rajića u najmanju je ruku neobičan. Od skromne djevojke iz Dalmacije, vrlo je spretno postala jedna od najbogatijih Hrvatica. Svoj životni put ona sama opisala je svojevremeno u medijima kao trnovit i kompleksan.

Borna je kao tromjesečna beba počela živjeti s djedom i bakom u Omišu, a djeda opisuje kao skupljača umjetnina koji je bio veliki domoljub i idealist, koji joj je od malih nogu usadio vjeru u Boga. Od bake je prema vlastitom priznanju naučila plesti, šivati i dekorirati. Kao studentica ekonomije maštala je o životu na visokoj nozi, a snovi joj se realiziraju 1995. godine. Tada je naime u jednom zagrebačkom fitness centru upoznala Luku Rajića, budućeg kralja mlijeka i milijunaša. Mladi je poduzetnik prvi novac zaradio kao tinejdžer utovarujući cigle u kamione, a bavio se i preprodajom voća i povrća, trgovinom, imao je privatnu samoposlugu, vodio kafić. Sve po malo, reklo bi se u narodu.

Luka se uskoro zapošljava u Dukatu, kao razvozač mlijeka i vozač tegljača. No, tijekom rata postaje većinski vlasnik najvećih mljekarskih tvrtki u Hrvatskoj, dakako u maniri one pod sumnjivim okolnostima. Borna i Luka navodno su imali priličnu strastvenu ljubavnu vezu koju su nakon svega pola godine okrunili zarukama. Vjenčali su se u Dubrovniku 1996. godine, a nakon sedme godine braka obitelj se preselila u Ženevu. Ondje je Rajić kupio malu tvornicu čokolade Favarger, a bračni par život je započeo u luksuznoj kući na Ženevskom jezeru, gdje su odrastala i njihova tri sina. No, 2004. godine brak Rajićevih puca, a njihov razvod spominjao se kao jedan od najskupljih u našoj zemlji.

Razvodom od Rajića, njegova bivša supruga postaje najbogatija razvedena Hrvatica, što ne čudi s obzirom na to da joj je pripalo oko 40 milijuna eura bogatstva. Ne iznenađuje stoga niti podatak da su nakon raskida braka i zahladili odnose. Atraktivna Borna nije dugo solirala već se skrasila s izraelskim poduzetnikom Ronom Haleom s kojim se preselila u Pariz, u kojem je rodila četvrtog sina. Nakon poroda, odlučila se postati modna dizajnerica te pokreće modnu marku Borna&Fils, ali poslovna idila usprkos modnim revijama koje su se održavale u Hrvatskoj nije polučila pretjerane uspjehe.

Jednako tako, krah je doživjela i veza s Haleom, koja je okončana 2012. godine i to s puno pompe. Ron je, naime, optužio Bornu da mu je uzela dijete te ga mimo njegova znanja odvela na praznike u Zagreb. Tvrdio je i kako ju je prijavio Interpolu te kako ju je kontaktirala francuska policija. Nakon ljubavnih nedaća, uslijedili su i poslovni problemi. Ključ u bravu morala je staviti svojem venecijanskom butiku, za čiji je najam od četiri mjeseca dugovala gotovo 30 tisuća eura. Odjeću s njezinim potpisom nije bilo moguće nabaviti niti u Zagrebu, a za njom su navodno ostala i mnoga dugovanja. Haljine s Borninim potpisom stajale su i do 5000 kuna, ali očigledno nije uspjela pronaći nišu do publike. Nakon propasti u modnom svijetu proglasila se životnom savjetnicom, ali ni to joj nije pošlo za rukom. Bogatašica je svojedobno pozirala u odjeći vrijednoj oko 40 tisuća kuna, družila se s hrvatskim stilistom Markom Grubnićem, ali sve to nije ju odvelo pretjerano daleko.