Šestero djece završilo na Psihijatriji u Osijeku!

Autor: dnevno.hr

Čak šestero djece u dobi od 13 do 17 godina završilo je na osječkoj psihijatriji nakon što su konzumirali tzv. “osvježivač zraka”, a zapravo sintetsku uličnu drogu, vrlo snažnog i po život opasnog derivata THC-a.

“Djeca koja su kod nas zbrinuta danima osjećaju strah da će ih netko napasti, ne mogu spavati, čuju različite glasove, prepričavaju nam kako im se javlja glas koji im govori da će ih netko ubiti, misle da će sami sebi nešto učiniti, otkinuti si ruku i slično… To su strašne situacije”, kaže doc. prim. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek, piše Jutarnji.

Djeca su hospitalizirana prije desetak dana, a svi u razmaku od tri dana. Dolaze iz Osijeka, Đakova, Požege i Baranje.

Podsjetimo, u veljači 2015. godine u središtu Zagreba od posljedica pušenja tzv. osvježivača zraka preminuo je 15-godišnji dječak.

“Nikad dovoljno ponavljanja. Dakle: nije osvježivač! NIJE OSVJEŽIVAČ!!! NIJE. NIJE. Već sam desetke puta to ponavljao i opet ću! To je DROGA. Sintetska ulična droga, vrlo snažan i po život opasan derivat THC-a (poput kemijski izmijenjenog i znatno pojačanog ekstrakta marihuane), koji se unosi pušenjem. Njime su natopljene suhe trave, kako bi se mogle miješati s duhanom i motati u cigarete”, napisao je na svom Facebooku dr. Igor Berecki, pedijatar KBC-a Osijek te nastavio:

“Prodaje ih se u LAŽNIM pakiranjima aromatskih trava (i otuda popularni, ali posve netočan naziv ‘osvježivači zraka’ ili ‘herbal mix’). Paketići su najčešće veličine i izgleda pakiranja pojedinačnih prezervativa, raznih dizajna i naziva (Spice, Galaxy, Vertex, Incense, Bunga-Bunga, Zombi, Scooby Snax, Solar Super). Ne zavaravajte se glupostima, ne shvaćajte ih neozbiljno.

Od toga se umire. Od toga su već umrla djeca. Prava djeca. Nečija djeca. To NIJE osvježivač zraka. Najgore od svega – naziv ‘osvježivač’ toliko je raširen da narkotik i dalje prolazi ispod radara tržišnim inspekcijama, carinicima na uvozu i policiji i nalazi se u SLOBODNOJ PRODAJI u trgovinama ‘zdravog življenja’ (najčešći naziv: Smart Shop), zajedno s vodenim hookah lulama, pušačkim bongosima, mirišljavim štapićima i ostalim priborom za pušenje i ‘rekreativno drogiranje”.

Dr. Dodig Ćurković je rekla kako je šest slučajeva u ovako kratkom razdoblju znak za alarm.

“Ako se to ne spomene i javno ne objavi, bit će kao da se nije ni dogodilo. O tome treba govoriti, ali prije svega treba riješiti problem s kupnjom tih sredstava koja su djeci dostupna kao i slatkiši. Šokirali smo se kada nam je zbog toga došlo 13-godišnje dijete, a za jednu smo djevojčicu od 15 i pol godina doznali da je već prije dvije godine bila u kontaktu i s marihuanom, kanabisom, ‘osvježivačima’ i ecstasyjem.”

Kaže da među ovih šestero djece ima i onih koji su to konzumirali prvi put, na nagovor prijatelja. Jedan je čak i aktivni sportaš.

“Rekli su nam da im je to bilo vrlo neuobičajeno, stravično iskustvo i da neće više nikada. Svi su u pozadini imali ‘osvježivače zraka’, a kod nekih je utvrđena prisutnost marihuane. Inače, za ‘osvježivače’ ne postoji specifičan test kojim se to može detektirati, nego su nam djeca sama rekla što su uzela. I kažu da im je to dostupno praktički na svakom uglu, po cijenama od pet do 20 kuna”, dodala je liječnica, piše Jutarnji.

Ćurković je istaknula da konzumiranjem “osvježivača” kod djece se mogu javiti i “tahikardija, crvenilo, osjećaj gušenja, agresija, paranoidne slike i imaju iznimno burne reakcije, što traje po tjedan dana”.