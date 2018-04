Kolinda poručila što misli o protumjerama koje je najavio Vučić

Autor: dnevno.hr

Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović u emisiji Hrvatskog radija “S predsjednicom izvan protokola” komentirala je posljednje vruće teme u odnosima sa Srbijom. Kkolinda je prvo odgovorila na upit kako bi danas ocijenila odnose s tom zemljom i to nakon incidenta kojeg je prilikom posjeta delegacije Hrvatskog sabora Beogradu izazvao Vojislav Šešelj pa onda i nakon provokacija srbijanskog ministra Aleksandra Vulina?

“Naravno da ne mogu biti zadovoljna stanjem odnosa danas. Godinama i mjesecima radili smo na posjetu Aleksandra Vučića RH i konkretnim mjerama koje moraju ići u cilju rješavanja otvorenih pitanja. Moram izraziti zabrinutost nakon prijetnje koje je međunarodno osuđeni ratni zločinac Šešelj uputio, da se nitko na to u Srbiji nije osvrnuo, nije to osudio. Naravno, ja sam osudila istup Vojislava Šešelja i komentare, mada mislim da takvi likovi ne trebaju voditi našu politiku. Šešelj i Vulin su unutarnje pitanje Srbije, na njima je da to riješe. Oni su problem Srbije”, rekla je predsjednica, prenosi N1.

Nakon što je Hrvatska zabranila ulazak Vulinu, Aleksandar Vučić najavio je da RH može očekivati recipročnu protumjeru.

“Ne zanima me koji će biti recipročan odgovor Srbije, zanima me nastavak dijaloga. Srbija mora odlučiti kako će dalje”, rekla je Grabar-Kitarović.