‘KAO NAPUŠTENE ŽIVOTINJE’: ‘Majci i meni je izgorila kuća, a oni nas šalju u prenoćište…’

Autor: Snježana Vučković

Majka i kći, Zlata i Ivana Patafta, nisu ni slutile da će Božić dočekati na zgarištu svog doma u zagrebačkom naselju Trnje. Njima je, naime, 17. prosinca vatrena stihija zauvijek spalila sve stvari, zidove, fotografije, pokućstvo, odjeću. Točnije rečeno, požar koji je najvjerojatnije izazvala peć na drva, odnio im je cijeli dosadašnji život.

„Ostala sam bez laptopa, odjeće, svojih fotografija, uspomena, zvučnika”, navodi nam 24-godišnja Ivana, svjesna da je puno veća šteta što je u potpunosti ostala bez kuhinje, zidova, dnevnog boravka i krova.

„Ja i majka nismo bili doma kad se to dogodilo. Samo smo primile telefonski poziv i užasnu vijest da nam gori kuća. Danas će biti gotov izvještaj o uzrocima požara”, kazuje nam dotučeno i objašnjava kako se na nikoga posebno nije mogla osloniti, osim na sestru kod koje je na Gornjem Vrapču boravila prethodnih par dana. No, Ivana je svjesna kako to nije trajno rješenje pa je, zbog činjenice da njezina sestra ima muža i troje djece, potražila pomoć od Gradskog poglavarstva koje im je ponudilo – prenoćište.

„Teško mi je povjerovati da nas, pored toliko praznih stanova, kao napuštene životinje šalju u prenoćište. Uz to, obećali su nam donirati pakete s hranom i odjećom, no ja sam uistinu šokirana da grad ovako hladnokrvno reagira na ljudsku nevolju”, žali se mlada Ivana koja kaže kako se zbog svega okrenula samoj sebi i pobrinula da u daljem periodu borave u koliko-toliko ljudskim uvjetima:

„Jedan dobar čovjek je meni i majci ponudio smještaj u Šestinskom dolu gdje ćemo morati plaćati samo režije. Mi si, naime, više izdataka ne možemo priuštiti jer su nam sad blokirani i računi, iako moja majka radi kao spremačica, a ja sam dobila privremeni posao u jednoj građevinskoj firmi na kojem zamjenjujem tajnicu”, objasnila nam je Ivana Patafta koja i ovim putem moli za pomoć u bilo kojem obliku:

“Zahvaljujem Živom zidu”

„Moja majka i ja izgubile smo sve i nakon požara smo prisiljene otpočeti novi život. To ne možemo same. Cilj ovog mog obraćanja je prvenstveno dopiranje do institucija od kojih očekujem konkretnu pomoć. Ja znam da će mi se moji sugrađani javiti sa željom da pomognu i ja unaprijed zahvaljujem, ali apeliram na odgovorne, gradske ljude da računaju na ovakve tragedije i ubuduće te da imaju pripremljeno rješenje”.

Ivana Patafta naglasila je kako je apel odaslala na mnoge adrese, no odazvao se samo Živi zid koji je istog trenutka pomogao donacijom u hrani.

„Njima posebno zahvaljujem. Jako je važno da se u ovako stresnim situacijama pojave ljudi koji ne pitaju puno, već konstruktivno djeluju i reagiraju”.

Svi koji žele pomoći majci i kćeri koje su ostale bez krova nad glavom, mogu kontaktirati Ivanu Patafta na broj mobitela: 095/3800-710