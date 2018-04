Kakva neviđena ‘muljaža’: Pročitajte ishitrenu poruku Ivana Vrdoljaka

Autor: dnevno.hr

Posljednjih nekoliko tjedana, koliko u hrvatskoj javnosti traje debata o ratifikaciji Istanbulske konvencije, koju je nedavno najavio premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, pokušava se naciju i protivnike iste uvjeriti kako je ona bila određena u programu te stranke, ali i Vlade. No, čini se kako to baš i nije posve točno.

Da to baš i nije točno, u razgovoru za N1 televiziju potvrdio je ‘novi, stari’ predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak u siječnju ove godine.

”Vratio sam se da bi pokušao dokazati da nova hrvatska, politička paradigma mora biti drugačija. A to je suradnja. Sve oporbene kolege pozivam da pomognu rad ove Vlade. Podržati ćemo sve što smatramo da je dobro. To je nova paradigma i govori jednu drugu stvar, a to je da Istanbulska konvencija nije uopće u programu Vlade koji smo potpisali s HDZ-om”, tvrdio je u to doba Vrdoljak, čije riječi dovode u pitanje istinitost navoda o tome kako je ratifikacija dio izbornog programa.