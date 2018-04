Josipović: ‘Predsjedničina vlada bila bi Frankenstein vlada!’

Autor: dnevno.hr

U emisiji Novi dan na televiziji N1 gostovao je Ivo Josipović, bivši predsjednik RH i čelnik stranke Naprijed Hrvatska

“Izašla je i informacija da je predsjednica Grabar-Kitarović tijekom poslijeizborne krize 2015. godine sastavila svoju tehničku Vladu, za slučaj da se nije formirala saborska većina koja bi državu vodila do novih izbora”, utvrdio je voditelj emisije, na što je Josipović odgovorio:

“Ja sam oštri protivnik toga, neposredan izbor predsjednika ili predsjednice od naroda je jako važan. Micanje u parlament bi značilo redukciju ovlasti. I sad su male i takve trebaju biti. Mislim da bi to išlo bi prema orbanizaciji naše političke scene. I ovako sve radi premijer, pa bi mogao postati Orban na našoj političkoj sceni. Za to sam da se predsjednika bira na općim izborima, da mogu prema postojećem sustavu obavljati svoje ovlasti, a što sad često nije slučaj… Cilj takvih vlada i jest da predsjednica preuzme sustav kad on ne funkcionira. Ali to pokazuje i glad predsjednice za vlašću, sastav te vlade je na rubu neustavnosti jer on traži da budu nestranačke osobe, a na listi su bile i neke jake stranačke osobe.”

Na pitanje krši li se tako Ustav, Josipović je rekao: “O tome bi odlučio Ustavni sud. To nije bila nestranačka vlada, to je bila “Frankenstein vlada”, imate Brunu Esih i nekoga s ljevice poput Vidovića, ne znam kako bi takva vlada funkcionirala”.

Na koncu se osvrnuo i na parlamentarne izbore: “Mi smo politički bliski socijaldemokraciji i SDP-a, a na njima je odgovornost da okupe pa i one najmanje kao što smo mi”.

O popularnosti Živog zida izjavio je: “Prisjetimo se kako je Sinčić dobivao instrukcije u šatoru. Mislim da nije tako veliki zid i da je on bio motiviran upravo iz HDZ-a”.