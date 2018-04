Još nije gotovo! Evo kako možete spriječiti ratifikaciju Konvencije

Naš sugovornik objasnio je što još protivnici Konvencije namjeravaju poduzeti.

Ratifikaciju Istanbulske konvencije, za naš je portal prokomentirao Hrastov Ladislav Ilčić.

”Dugoročno, HDZ ne može voziti tako daleko od profila svojih birača ne to nije samo dugoročno nego i srednjoročno, tako da će njima rejting sigurno padati. Oni će pokušati tu temu zatvoriti što je prije moguće, međutim sam referendum oko kojega ćemo se svi angažirati će im to onemogućiti”, kaže Ilčić.

Ujedno, osvrnuo se i na poruke ustavnih stručnjaka da referendum o provedbi Konvencije nije moguće provesti.

”Nitko to nije tako eskplicitno rekao, odnosno svi izražavaju nekakve sumnje, ali ustavnopravni stručnjaci koje smo mi konzultirali tvrde apsolutno da se može. Kao prvo moguće je otkazati Konvenciju, to bi se i bez referenduma moglo provesti. Drugo moguće je međudržavni ugovor otkazati na temelju volje naroda na referendumu”, napominje te dodaje kako je ideja za koju se protivnici referenduma hvataju jest ta da bi se njime degradirala razina ljudskih prava, a to prema pravnicima koje su oni konzultirali ne stoji.

”Prije svega zato jer većinu toga iz Istanbulske imamo u našem zakonu, a zatim i stoga što mi ako nešto i nemamo apsolutno želimo da se to uvrsti u naš zakon, i posljednje kako kaže doktor Dubravko Ljubić ne mogu se temeljna ljudska prava ostaviti samo za jednu grupu ljudi, u ovom slučaju za žene. Radi se u stvari, kako on kaže, o privilegijama zato da bi se operativno riješio problem. Ništa još nije gotovo, temeljne stvari su jasne. Veliki broj ljudi se protivi Istanbulskoj”, smatra Ilčić i zaključuje kako mi živimo u situaciji u kojoj politički zastupnici ne poštuju volju naroda, građani se protive Istanbulskoj za razliku od političara.