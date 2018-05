Je li ovo najveća Stankovićeva kontroverza? Pročitajte pikantan detalj o kojem rijetki govore

Reakcije na gostovanje srpskog glumca Aleksandra Trifunovića u emisiji Nedjeljom u dva voditelja i urednika Aleksandra Stankovića se ne smiruju. Na društvenim mrežama oglasio se i Igor Peternel, potpredsjednik HHO-a. U emisiji javne televizije, gost je između ostaloga usporedio Šešelja s Đapićem, a HDZ-ovce sa Šešeljevcima, a Hrvatsku proizašlu iz Domovinskog rata nacističkom. Peternelovu objavu prenosimo u cijelosti:

”Stanković si je u goste pozvao srpskog glumca Trifunovića pa nam za promjenu nude malo bratstva i jedinstva. Usput gost žali sto Haag oslobođenjem naših generala nije Hrvatskoj donio katarzu kao u Njemačkoj nakon drugog svjetskog rata! Dakle na HTV-u je hrvatski domovinski rat uspoređen s Njemačkom nacističkom državom. A mi trpimo i to plaćamo! Jer smo idioti”.

Na Stankovićevog sugovornika reagirala je na Facebooku i Željka Markić iz udruge U ime obitelji, čiji status također u potpunosti prenosimo:

“Stankovićev gost u Nu2 – srpski glumac Trifunović – izjavio ja kako je general Praljak “ubijao ljude” – bez da ga je HTV-ov voditelj ispravio i rekao da je osuđen na temelju zapovjedne odgovornosti, a da presudu haškog suda osporavaju povijesne činjenice, pa čak i Vlada RH. Od nazivanja generala Praljka “slinjom”, onim koji si ne zna obrisati nos – HRT-ov voditelj ogradio se tek na kraju emisije – jer je “čovjek mrtav”.

Trifunović je govorio o Hrvatskoj u kontekstu ustaške NDH, bez da ga je HRT-ov voditelj pitao kako gleda na Nedićevu Srbiju koja je proglašena slobodnom od Židova na početku rata, “Judenfrei”.

Trifunović kaže da u Jasenovcu ne može biti postavljena ploča s natpisom Za dom spremni – HRT-ov voditelj ga ne pita zna li kome je ta ploča podignuta u Jasenovcu te tko je mučio i ubio hrvatske branitelje.

Trifunović je tvrdio kako je selekcija kadrova koji su vodili totalitarnu državu Jugoslaviju, bila kvalitetnija nego političara koji vode danas Srbiju ili Hrvatsku. HRT-ov voditelj mu je na to odgovorio da mu ne pada nikakav primjer neobrazovanog među jugoslavenskim političarima. Da je doživotni predsjednik SFRJ bio bravar – nije Stankoviću palo na pamet. Na Trifunovićeva ujednačavanja krivnje za rat u Hrvatskoj ili uspoređivanje ratnog zločinca Šešelja i hrvatskog političara Đapića – HRT-ov voditelj nije reagirao.

Ok je da Stanković i Maja Sever naprave emisiju u kojoj se zajedno dive Trifunoviću, gdje im je fora njegovo pubertetsko psovanje i nazivanje idiotima svih s kojima se ne slaže. Nekome se njegovo prenemaganje i samohvala sviđa, baš kao i njegovi pogledi na svijet, politiku, povijest, Kosovo, Hrvatsku, Jugoslaviju…. Ali nije Ok da se ovakva reklamna emisija u kojoj gost govori laži o Hrvatskoj i šire – financiraju novcem svih hrvatskih građana, pretplatom.

I da, tko god je gledao prošlu Nu2 – u kojoj je Stanković napadao, prekidao, paralelno govorio s Prosperov Novakom, kako gledatelji ne bi mogli čuti što HRT-ov gost govori – danas je mogao vidjeti kako Stanković vodi emisiju kad se slaže sa stavovima svog gosta. Opet, sve na trošak svih nas. Prejadno.”

Inače, Stanković je i sam po sebi jedna od najkontroverznijih novinarskih pojava u Hrvatskoj. pomogao je u tome, svjesno ili ne i on sam, a oko njegova imena veže se i jedna zgoda s gostovanja na leskovačkom festivalu Think thank town gdje je predstavljao dvije knjige – Aca i sto faca i Igor Mandić na mjesecu. Domaćini skupa naglasili su da pozdravljaju svojega zemljaka Srbijanca Acu, najboljeg promotora Srbije usred Zagreba i Hrvatske. Njegov pokojni otac bivši je časnik JNA, Dobroslav, koji korijene vuče iz Leskovca, odnosno sela u općini Bojnik. U Leskovcu i danas živi Stankovićeva sestra Slađana Simonović koju često posjećuje i s kojom je kao svaki pravi brat u čestom kontaktu.Kao vojno lice, Stankovićev se otac zatekao na službi u vojvođanskoj Bačkoj Topoli gdje se Aleksandar rodio. Rano ostaje bez oca te s majkom Hrvaticom iz Zagorja najprije seli u Karlovac, a zatim i u Zagreb. Široj hrvatskoj javnosti Aco Stanković znan je kao ponos Hrvatske radiotelevizije, za čiju je emisiju rezerviran udarni termin nedjeljom nakon ručka. – Ljudi ne žele izraziti nacionalnu opredijeljenost zbog neugode. Ja nemam taj osjećaj, iako se zovem Aleksandar Stanković.

Ja sam, zapravo, anacionalan i meni se, pravo da vam kažem, pomalo gade i Srbi i Hrvati – rekao je jedne prigode Stanković. Kroz njegove emisije moglo se čuti provlačenje teze da je u Hrvatskoj provedeno etničko čišćenje Srba, koji su 1995. mimo svoje volje napustili našu zemlju. O svojoj biografiji Stanković je i sam progovarao. Doduše, veoma rijetko. Jedne prigode otkrio je da doista ima zagorske krvi jer majka mu je iz Lobora kojega je često posjećivao kao dijete. No, i te prigode za lokalni zagorski medij otkrio je da je Zagorac tek na pola. Zato su o Stankoviću mnogo toga otkrili mediji u Subotici dičeći se svojim potomkom.

“I pored pretpostavke, da onaj ko je iz Srbije i nosi srpsko ime, verovatno jeste Srbin, Stanković je uspeo da izgradi uspešnu karijeru u sred Zagreba, ne odričući se svojih liberalnih stavova, na prilično nacionalno tendencioznom HRT-u. I to hodajući pravo. To mogu samo najsnažnije ličnosti. Ako je Stanković u Szabadki živeo samo svojih prvih sedam godina, jedan njegov vršnjak iz Subotice koji je u međuvremenu postao medijski mag, svoj rodni grad je napustio sa dvadeset i nešto. Goran Rotim (1969) jeste jeo novinarski hleb ali su njegove ambicije visoke, a to je diplomatija i mesto ravnatelja (direktora) hrvatske televizije. Njegovi drugari iz Subotice pamte da je oduvek pretendovao i zauzimao najviše pozicije, bilo kao predsednik razreda ili u pionirskoj i omladinskoj organizaciji. Bio je deo podmladka Radio Subotice, zajedno sa Tonijem Bedalovim, Jasnom Šarčević i drugima iz omladinskog programa koji su spremani da naslede svoje starije kolege. Ko zna šta bi dalje bilo da nije izbio rat. Gorana su Subotičani ubrzo prepoznali na hrvatskoj televiziji kao ratnog reportera sa one strane bojišnice (fronta). Nakon rata brzo napreduje u struci i postaje zamenik glavnog urednika informativnog programa HRTa. Od 2008. godine je urednik spoljnopolitičkog magazina ‘Paralele’. Pre nekoliko godina bio je veoma blizu povratka u Suboticu, ali tada kao hrvatski konzul. Do toga nije došlo ali ćemo još čuti za njega, to je sigurno”, kazivalo se u subotičkim medijima.