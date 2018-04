Je li MACAN KUPIO USTAVNE SUCE?, pitaju ovršeni i traže da se Plenković ogradi od PR-a koji zastupa ‘PERAČE NOVCA’!

Autor: Damir Kramarić

‘Koliko košta odluka Ustavnog suda?’, ‘Macan PR u Vladi, a ruši Vladin ‘Škibolni zakon?!?, ‘Ustavni suci, je li vas Macan kupio?’, ‘Sjedište nelegalnih RBA zadruge je u Macanovom uredu’, samo su neke od poruka sa transparenata koje su oštećenici RBA zadruga, aktivisti udruge Ovršeni i Ovršnog ustanka, donijeli danas na prosvjed ispred Vlade RH i Ustavnog suda na Markov trg u Zagrebu.

Pedesetak aktivista prosvjedovalo je zbog, kako su istaknuli, notornog sukoba interesa u kojem se nalazi glavni premijerov savjetnik, Krešimir Macan, koji je u isto vrijeme, kažu, i promotor te plaćenik nelegalnih austrijskih kreditnih zadruga, koje su, pak, pokretanjem ovrha i deložacija unesrećile mnoge hrvatske građane.

”Želimo poručiti Macanu da odstupi iz Vlade jer je u otvorenom sukobu interesa. Dok savjetuje hrvatskoga premijera, u vlastitom poslovnom prostoru okuplja direktore nelegalnih austrijskih zadruga. Osim toga, pokušava raditi pritisak na Ustavni sud, kako bi ustavni suci poništili zakon za koji je cijeli Sabor glasovao! Tražimo od premijera da raskine ugovor s Macanom!”, istaknuo je Neno Koljaja, predstavnik oštećenika RBA zadruga, na konferenciji za novinare upriličenoj ispred Hrvatske vlade danas nešto prije podneva na Markovu trgu.

Diplomirani pravnik, Ivica Marković, koji je sudjelovao u izradi ‘Lex Škibola’, kazao je da je ovdje riječ o notornom sukobu interesa, jer je Macan PR u Hrvatskoj vladi, a udario je, kaže, na hrvatske građane.

”Macane, odluči se – ili za rad za Vladu, ili za RBA zadruge! Jedno i drugo ne ide zajedno”, dodao je Marković.

Na pitanje: ‘Otkud znaju da Macan radi pritisak na Ustavni sud oko Škibolinog zakona’, Koljaja je odgovorio da Macan već godinama radi za RBA zadruge te je dodao da on – otkako je premijerov savjetnik – direktore RBA zadruga okuplja u svom poslovnom prostoru…

”Oni uvjeravaju oštećenike RBA zadruga da će ‘Lex Škibola’, odnosno ‘Zakon o ništetnosti ugovora…’ sigurno pasti na Ustavnom sudu! Dok nije bio u Vladi, bio je oprezan. Nije se s direktorima sastajao u prostorima Mangjure. No, otkad je u Vladi, više se ne skriva. Direktori nelegalnih austrijskih zadruga u zadnje vrijeme nagovaraju oštećenike da potpišu nove ugovore, a ključni argument im je da će ‘Lex Škibola’ sigurno pasti na Ustavnom sudu! Uvjeravaju ljude da im je bolje nastaviti otplaćivati nelegalne kredite, nego se uzdati u postojeći zakon”, pojasnio je Koljaja novinarima okupljenima ispred Vlade.

Dodao je kako je apsurdno da DORH za hrvatskog reprezentativca Luku Modrića traži kazneni progon, dok ni nakon više od stotinu kaznenih prijava protiv odgovornih osoba nelegalnih austrijskih zadruga, ne čini ništa.

”Dragovoljac Domovinskog rata, Darko Granoša, srušio se prošli tjedan na sudu, jer kamatari i perači novca vucaraju nas građane i branitelje po sudovima! Kao da nikoga ne zanima što ni kune nisu uplatili u hrvatski proračun?! Riječ je o paralelnom financijskom sustavu, utaji poreza i pranju međunarodnog novca te radu na crno! Hoće li premijer dozvoliti da mu savjetnik zastupa interese takvih lihvara? Unatoč činjenici da su svi zastupnici glasovali ‘za’ i da je jednoglasno donesen ‘Zakon o ništetnosti’, pojedini suci i dalje sude u korist zadruga. Tako su petorica hrvatskih branitelja, od kojih su neki u invalidskim kolicima, dobili ovih dana rješenje o deložaciji iz svoga doma”, vidno uzrujan govorio je Koljaja.

Prosvjednici su zatim krenuli malo sjevernije te stali pred Ustavni sud.

”Pitat ćemo ih je li moguće da netko na njih utječe. Nadamo se da ne. Poručit ćemo da narod nije na prodaju, da država nije na prodaju, pa ni Ustavni sud ne bi trebao biti na prodaju. Upitat ćemo, prodaju li se ustavni suci?”, kazao je Ivica Marković, dok se tihi prosvjed premještao iza Markove crkve.

Među prosvjednicima bila je i Mira Veljačić, sitna Riječanka sa srcem većim od Vlade i Ustavnog suda – zajedno.

Već mjesecima nastoji ona prikupiti činjenice i dokaze kojima bi natjerale lijene i nezainteresirane službenike i institucije da ništetnima proglase prastare zadužnice kojima je – na vrlo sumnjivi način – fantomska tvrtka ‘Abisal faktor’ pokušala oteti više od 7 milijuna kuna od hrvatskih građana.

Dokazala je, kaže, (uz puno truda i muke, te potrošenoga novca – op.a.) da ne postoji Bugarin Jordan Jordanov, kao ni Jordan Ivanov, na čija imena je registrirana spomenuta tvrtka…

”Napokon je 23. ožujka ove godine inspekcija Ministarstva financija, na osnovu dokaza i činjenica koje smo prikupili, donijela rješenje kojima se ništetnim proglašavaju mjenice Abisal faktora. Tako sam uspjela spasiti 3,5 milijuna kuna, koje je fantomska tvrtka nepostojećeg Bugarina potraživala od hrvatskih građana”, sa smješkom govori nesalomljiva Riječanka.

Među prosvjednicima bio je i Danijel Galović, vođa Ovršnog ustanka, koji je došao dati podršku borbi protiv nelegalnih RBA zadruga i uputiti poruke ministrima – Zdravku Mariću te Draženu Bošnjakoviću.

”Pozivamo ministra Marića da nam objasni kako je prikupio suficit proračuna od 2,2 milijarde kuna. Je li ih namaknuo preko leđa ovršenih i blokiranih građana? Želimo znati koliko je uprihodovala FINA, kojoj je on na čelu, koliko su uprihodovali javni bilježnici, a koliko odvjetnici? Koliko se naplatilo kroz porez nas blokiranih i opljačkanih građana?

Imamo i poruku za ministra pravosuđa: Gospodine Bošnjakoviću, odstupite jer niste sposobni provesti reforme! FINA-u izbacite iz ovršnog procesa, javne bilježnike izbacite iz ovršnog procesa! Tražimo ponovno ulazak u radnu skupinu za izradu Ovršnoga zakona, kao što nam je gospodin Bošnjaković i obećao. No, tražimo da u tu skupinu uđe deset predstavnika opljačkanih i ovršenih građana. Naime, radna skupina se sastoji od 23 mahom pravnika, koji nemaju veze s ovršenim građanima. Tražimo novu radnu skupinu s barem deset naših predstavnika’, izjavio je Galović te dodao da, unatoč mazanja očiju javnosti, ni Plenkovićeva Vlada, baš kao ni prethodna, ne mijenjaju baš ništa suštinsko oko Ovršnog zakona, već vode istu politiku od 2010. godine.

”SDP i HDZ su po tome sijamski blizanci. Imaju iste prijedloge, žele oprostiti deset do 20 tisuća kuna duga, a prešućuju da su ljudi koji su prije više godina imali pet, deset ili dvadeset tisuća kuna duga, danas u bezizlaznom položaju jer su zbog lihvarskih kamata dužni od sto do dvjesto tisuća kuna. Svi danas zaboravljaju kako su premijer Plenković i ministar Bošnjaković obmanuli javnost oko tih tema. Plenković je naložio Bošnjakoviću da donese hitne mjere pomoći blokiranima i ovršenima, a u javnost je puštena informacija da će to biti učinjeno najkasnije do 18. ožujka ove godine. Koji je danas datum? Ništa nije učinjeno! Sve je bilo obmana,odnosno laž kojom su pokušali umiriti javnost!’, naglašava hrvatski branitelj i aktivist, Danijel Galović.

Pokazuje potom pečat Vlade na urudžbiranom zahtjevu kojim od Plenkovića traži da ih primi na razgovor, te u kojem još jednom od premijera traži da pod hitno smijeni bešćutnoga ministra, Dražena Bošnjakovića.