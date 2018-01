JADRANKA KOSOR O SLUČAJU TOMAŠEVIĆ: ‘Svi smo iznevjerili Maru, ostala je sama’

''Kad netko cijelu svoju muku iznese pred javosti, znate da je na rubu. Što je dobila? Institucije nisu reagirale, a znate da je pisala je predsjednici i premijeru. Ona je u ovom slučaju praktički ostala sama, a zahvaljujući medijima ta se priča održala iznad vode, ali to će splasnuti i ona će ostati sama'', navodi

U Novom danu na N1 televiziji gostovala je bivša premijerka Jadranka Kosor.

Bila je lavina reakcija nakon komentara ministrice Murganić kojom je sablaznila javnost. U ovom slučaju radi se i o ministrici obitelji te predsjednici Zajednice žena HDZ-a ‘Katarina Zrinski’, pa je još skandaloznije da se tako ofrlje osvrnula na slučaj kod Tomaševićevih.Treba li ministrica odstupiti?



U demokratskim zemljama postoje standardi ili okviri u kojima se moraju kretati svi dužnosnici, posebno ministri. Odgovorit ću ponovnim elaboriranjem slučaja Tomašević; Neću govoriti o obiteljskom nasilju već nasilju nad ženama. Duboko je pogrešno da je to problem koji se mora riješiti u braku, unutar četiri zida, ovdje se radi o društvenom problemu. Imamo ekonomsko nasilje, psihičko i fizičko nasilje nad ženama. Ova žena, gospođa Tomašević, pati od sva tri oblika naslija.

Ne može proći izjava “to je tako u braku”. To nije tako u braku i to tako ne smije biti u braku.

Što mislite, zašto je Mara Tomašević povukla optužbe protiv supruga?

Bilo bi nepravedno nagađati, nema puno izbora, očito je to neka vrsta pritiska. Ona je, osim što je bila duboko ponižavana, bila je prebijana, svjedočila je da ju je fizički ugrožavao, bacao na radijator, da je radio puno toga što je nezamislivo. Mi smo svi na neki način Maru Tomašević iznevjerili, ona to osjeća i, pretpostavljam, da više nikad neće izaći pred javnost. Bit će prezrena od svoje okoline i obitelji.

Osim što je HDZ ostao bez tog svog člana, raspustio je i ličku organizaciju. Kako Vam se čini ljutnja Darka Milinovića?

Ja nisam zainteresirana za komentirati događaje u HDZ-u jer dugo nisam tamo, ne bih ni u ovom slučaju. On je bio moj zamjenik dok sam ja bila predsjednica HDZ-a. Što se zapravo krije iza Milinovićeva nastupa i istupa, ne mogu reći. Ono što kao promatrač mogu reći, to pokazuje da situacija nije idilična kako se želi prikazati. Da postoje ljudi i organizacije koje nisu zadovoljne, a čime nisu zadovoljni, to ćemo tek vidjeti.

Vjerojatno je dio ljudi nezadovoljan načinom na koji funkcionira vodstvo stranke. Ličko-senjska županija je za HDZ jako važna, to je pobjednička županija.

Što će biti s Tomaševićem, s njegovom političkom karijerom?

“Lex šerif” mu je dobro došao, Tomašević je i dalje nesmjenjiv. U političkom smislu, mislim da se neće dogoditi ništa. Mislim da on dublje konzekvence neće snositi, to mu je omogućila vladajuća većina. Zanimljivo je da nitko ne spominje dožupana koji se “proslavio” jer pretukao novinara.

Što se tiče procesa u HDZ-u, koliko se sjećam Statuta kad su mene izbacivali, mislim da on još ima pravo žalbe, ponovo Predsjedništvu HDZ-a. Pretpostavljam da će on iskoristiti tu svoju mogućnost.