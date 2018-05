IZNENAĐUJUĆA ODLUKA BJELOVARA Tko odbije rad za opće dobro, gubi socijalnu pomoć

Grad Bjelovar će primanje socijalne pomoći uvjetovati time da oni koji su radno spobni, a primaju je, moraju sudjelovati u radu za opće dobro, navodi Bjelovar.Live što je za njih potvrdio je to i gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak.

“Nije popularan potez, on će sigurno izazvati otpore i prijašnji gradonačelnici ga se nisu usuđivali povući, ali mi želimo uvesti red i u sektor socijale jer to građani od nas i očekuju. I stoga ćemo korisnike socijalne pomoći pozvati da radom za opće dobro bez naknade kompenziraju pomoć koju dobivaju od Grada Bjelovara”, kaže Hrebak i dodaje kako je potrebna odluka donesena i u suradnji s Centrom za socijalnu skrb i Komunalcem kreće realizacija, a sve će trajati do kraja ove godine.

Svi koji su radno sposobni ili djelomično radno sposobni bit će pozvani na rad za opće dobro koji će im organizirati Komunalac, ovisno o potrebama. Riječ je o jednostavnim poslovima održavanja zelenih površina i slično. Tko se ne odazove tom pozivu gubi pravo na pomoć.

“Grad Bjelovar za razne socijalne programe godišnje izdvaja nekoliko milijuna kuna i nećemo to gasiti, ali u svemu tome ima onih koji uzimaju pomoć iako su radno sposobni. To nije pravedno prema onima koji nemaju tu sposobnost i zato želimo da se stvari ujednače ovim radom za opće dobro”, kaže Hrebak, piše Bjelovar.Live.

Oni koji dobivaju pozive mjesečno trebaju odraditi od 30 do najviše 90 sati i u tom slučaju će im se socijalne naknade normalno isplaćivati. Prema nekim podacima oko 200 osoba prima pomoć od Grada Bjelovara od čega je polovica zdravstveno nesposobna za rad.