ISPOVIJEST PROFESORA OPTUŽENOG ZA PEDOFILIJU: ‘Kad sam čuo za što me se tereti, pozlilo mi je…’

Autor: S.V.

Srednjoškolski profesor koji radi u Bjelovaru i Daruvaru, a kojeg su brojni mediji proteklih dana prokazali zbog optužnice za spolno zlostavljanje djece mlađe od 15 godina koja je postala pravomoćna, u telefonskom razgovoru dao je ekskluzivan intervju za Regionalni portal Bjelovar.live.

“Vi ste me prvi kontaktirali. Napokon da nakon svega netko želi poslušati što imam za reći vezano za ove gnjusne optužbe na moj račun”, kazao je profesor, istaknuvši kako mu je zbog cijele priče dovoljno narušen ugled, gotovo uništeno zdravlje i život te u pitanje dovedena i egzistencija.

”Do daljnjeg sam na bolovanju”

“Što se tiče mog zdravstvenog stanja, nisam najbolje. Za sve sam doznao tek drugi dan, nakon što je vijest o pravomoćnoj optužnici objavila jedna televizijska kuća. Ujutro drugog dana me kontaktirala ravnateljica jedne od srednjih škola u kojoj radim i pozvala me da prije odlaska na nastavu svratim do njenog ureda na razgovor. Pomislio sam da je riječ o poslu jer sam za taj dan pripremao test za učenike. Kada mi je ravnateljica priopćila o čemu se radi, skoro mi je pozlilo. Još uvijek sam u šoku. Uopće ne mogu jesti. Liječnik mi je prepisao neke tablete i do daljnjega sam na bolovanju”, ispričao je profesor novinarima portala Bjelovar.live.

”Ne znam gdje su mi djeca”

Što se tiče optužbe na njegov račun, srednjoškolski profesor sve odlučno pobija, a za sve što mu se događa krivi svoju bivšu partnericu koja mu, kako tvrdi, već duže vrijeme pokušava napakirati.

“Ako netko voli svoju djecu, onda sam to ja i odgovorno tvrdim da su sve optužbe koje stižu na moj račun od bivše partnerice jedna velika i gnjusna laž. Dotična je protiv mene izmislila sve što joj je palo na pamet, a na kraju je sve rezultirali time da ne mogu vidjeti vlastitu djecu. Srce me boli jer, vjerujte, svoju djecu nisam vidio već 30 mjeseci. U ovom trenutku ne znam gdje su, a niti gdje im je majka. Što se mene tiče, ona može ići gdje god želi, a sve što ja želim je skrbništvo nad svoje dvoje djece. Za to sam i pokrenuo postupak pred Općinskim sudom u Virovitici koji je, vodeći se, Izvješćem o nadzoru Centra za socijalnu skrb, donio presudu u moju korist. Međutim, Županijski sud u Zagrebu pobio je takvu presudu pod obrazloženjem da ja kao muški roditelj za to nisam spreman. Za svo to vrijeme majka moje ne samo da laže i protiv mene diže kaznene prijave, već se zajedno sa zajedničkom djecom seli posvuda. Iz Virovitice je otišla u Šibenik gdje ponovno diže prijave, a koliko imam informacije, svaki trag joj se izgubio u Sarajevu. Nažalost, ni policija više ne zna gdje se nalazi, a najžalosnije je to što ja kao otac ne znam gdje su i kako su njegova djeca”, ogorčen je profesor.

”Jedna velika izmišljotina”

“Razumijem da ljudi vole čitati o tuđim problemima. No, način na koji su me mediji do sada prikazivali kao ”profesora pedofila”, mogla bi mi ostati trajna etiketa od koje jako, jako strahujem. Bez obzira bio oslobođen optužbi koje, moram to ponovno reći, zaista nemaju veze s pameću te se tiču moje obitelji i nemaju veze sa školom, postavlja se pitanje hoću li se ikada moći od toga ”oprati”. Oni koji me zaista poznaju i oni koji su radili sa mnom, kao i roditelji te njihova djeca kojoj sam predavao, ne samo da mi vjeruju i ne sumnjaju, već mi daju punu podršku u nastojanjima da dokažem kako su sve optužbe na moj račun jedna velika izmišljotina”, priča optuženi profesor te dodaje kako je svjestan da su slučajevi poput njegovog zanimljivi medijima.

“Znam da ovakvi slučajevi plasirani kroz medije ”hrane” neke ljude i da su takve stvari čitane, ali vjerujte da meni nije do publiciteta, posebno ne radi moje djece i zato sam vas zamolio da mi ime držite u tajnosti. U ovom trenutku jedino mi je bitno ostanem ”čist” i da ne podlegnem kakvoj depresiji. Jedino se na taj način mogu boriti za dobrobit svoje djece.

Inspekcijski nadzor

Ubrzo nakon što su pojedini mediji objavili kako je optužnica protiv profesora postala pravomoćna, o cijelom slučaju se očitovala i Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja, koja je izjavila kako je njeno ministarstvo hitno zatražilo inspekcijski nadzor zbog opisanog slučaja.

“Premda to u ovom trenutku još uvijek ne mogu znati, pretpostavljam da ću biti suspendiran s posla do okončanja postupka koji će nesumnjivo potrajati”, kazao je profesor.

Slučaj optuženog profesora nesumnjivo će se i dalje biti u fokusu medija, no obavezno treba napomenuti činjenicu da je profesor potvrdu o nekažnjavanju podigao prije nego li je Općinski sud u Šibeniku uopće potvrdio optužnicu kojom ga se tereti za spolno zlostavljanje djece.