Interesni lobiji pred kojima drhti i Plenković: Tko su ljudi zbog kojih Dalić ne smije ‘pasti’?

Ako je netko kojim slučajem pomislio kako u aktualnoj hrvatskoj politici postoji netko moćniji od ministrice gospodarstva Martine Dalić, gadno se prevario. Očito je nakon mailova koji su procurili u javnost, a koji joj u najmanju ruku ne idu u prilog, da je Dalić nedodirljiva i moćnija čak i od premijera Andreja Plenkovića, koji riskirajući vlastiti, ali i ugled svoje Vlade vrlo čvrsto staje uz nju, pokušavajući ponovno po tko zna koji put uvjeriti naciju da smo svi ludi i ne znamo što vidimo. Svi osim njih. I nije ovo prvi puta da Plenković zbog Dalićeve vuče naciju za nos. Mjesecima se narod propitkivao tko stoji iza famozbnog lex Agrokora, a neizvjesnost je u neugodnom trenutku po premijera prekinula upravo ministrica priznajući da je ona njegova autorica, no izgledno je kako su prste u cijelu priču uvukli interesni lobiji kojima podilazi i sami Plenkovi.

I prije njezina ulaska u Plenkovićevu vladu, ekonomski analitičari predvođeni Dragom Jakovčevićem upozoravali su na to da se radi o dami koja je produžena ruka raznih lobističkih interesnih skupina.

Te tvrdnje potpredsjednica Vlade nikada nije opovrgnula, ali valja imati na umu i činjenicu da ona spada u skupinu onih političarki koje se ne tiče previše što javnost o njoj misli. Zašto bi je se i ticalo kada joj na poslovnom planu ide sasvim dobro, i to do te mjere da se može okarakterizirati kao jedna od najimućnijih političarki u aktualnoj Vladi. No, s imetkom, i bez njega biografija ministrice Dalić obiluje zanimljivostima. Svega godinu dana nakon magisterija postaje pomoćnica tadašnjeg ministra financija Borislava Škegre, i upravo stoga mnogi je i danas smatraju njegovim kadrova.

Zgodno je spomenuti kako je upravo posljednjih nekoliko mjeseci Škegro okupirao javni prostor izjavama u kojima agitira ne samo za Dalić već i za Ramljaka. Inače, aktualna ministrica gospodarstva bila je i članica Nadzornog odbora Hrvatske elektroprivrede u vrijeme predsjedanja Nadana Vidoševića, ali od tamo odlazi 1999.godine, ujedno bila je i članica NO Fine te zamjenica predsjednika NO-a Hrvatske lutrije. A za sve ove poslove više je nego pristojno honorirana, baš kao što je izdašne honorare dobivala i kao članica NO-a HP-a te Croatia osiguranja i Brodotrogira.

Iz privatnog sektora u političke vode vraća se koncem 2010-godine preuzimajući u rekonstruiranoj Vladi tadašnje premijerke Jadranke Kosor fotelju ministrice financija, na kojoj je do tada sjedio Ivan Šuker. Na toj dužnosti zadržava se do prosinca 2011.godine, a u to doba njezin suprug Niko postaje član Uprave Ine, iako je prije toga radio kao geolog na nižim funkcijama u Naftaplinu. Bio je Niko Dalić prije procvata karijere i član uprave u Edini, kompaniji Ine i talijanskog Edisona. U skromnih deset mjeseci ministričina mandata Niko Dalić podebljao je štedni račun a 162.150 dolara što se našlo i na meti povjerenstva za sukobe interesa.

Ipak, zanimljivo je da je i supruga Dalić prema imovinskoj kartici solidno napredovala u materijalnom smislu, što govori paleta njezinih imovinskih kartica koje je predavala svaki puta kada bi se vraćala u Vladu. Naime, u prvoj kartici koja datira od 2011.godine, Dalić je uz broj djece navela primitke na godišnjoj razini od 19.200 kuna, 4263 kune i nastavne na Veleučilčištu Vern od 15.413 kuna. Zatim je iduće godine predala novu karticu u kojoj se spominje i stan od 140 kvadrata u Zagrebu čija je vrijednost 2.175.000 kuna. Tu je i 2.960.000 kuna vrijedna kuća u Petrčanima nedaleko od Zadra, ali i umjetnine vrijedne 40 tisuća kuna, te nakit u vrijednosti od 30 tisuća kuna. spominju se i dva kredita u OBZ-u, jedan od 150 tisuća eura iz 2007.godine te drugi od 22 tisuće eura iz 98-e godine.

Znakovito je kako je stambeni kredit u PBZ-u digla s kamatom od svega 2,5 posto u doba kada su obični smrtnici dizali kredite s kamatama preko šest posto. Iz imovinske kartice koju je Dalić posljednju predala vidljiva je sva raskoš Dalićevih. Ondje se naime spominje suprugova plaća od 78 tisuća kuna bruto, ali i niz zemljišta u Petrčanama vrijednih 620.160 kuna te 174.800 kuna. Jednako tako tu je štednja od 60 tisuća eura te štednja od 320 tisuća kuna, ali i Nissan Juke od 100 tisuća kuna. Prema posljednjoj predanoj kartici koja je od studenoga 2016.godine spominje se rast plaće supruga Dalić te ona iznosi 93.600 kuna bruto. Štednja iznosi 72.650 eura, ali spominje se i novi štedni račun Nine Dalića od 162.150 američkih dolara.