Imena o kojima ‘bruji’ HDZ: Ovo su potencijalni Plenkovićevi zamjenici na čelu stranke

Uoči unutarstranačkih izbora na koje HDZ-ovci trebaju pristupiti koncem svibnja, stanje u toj stranci sve je zategnutije, a na tankom ledu je i sami predsjednik Andrej Plenković, kojega sve manje članova simpatizira.

Kako bi ga i simpatizirali kada se premijer ponaša kao da ga se svijet vrti oko njega i zbivanja u njemu naprosto ga se ne tiču previše. Posljednji teret kojega je nakalemio na svoja politička pleća svakako je afera s mailovima, u kojoj je do zadnjeg daha branio sada već bivšu ministricu Martinu Dalić, koju rijetki u stranci preferiraju i čije su joj imenovanje zamjerali i tijekom sastavljanja Vlade.

Kasnije se iskristaliziralo kako u spomenutoj aferi premijer ne štiti samo ministricu već i moćnu grupaciju s kojom je sastavljala lex Agrokor, ali i samoga sebe i to obmanama pa čak i lažima te tvrdnjama kako on ni s čime nije bio upoznat, iako se kasnije doznalo kako ne samo da je premijer znao za mailove već je i sastančio s ekipom iza skupine Borg. U HDZ-u vjeruju kako je to jedna od afera koju neće lako preživjeti, a u neformalnim razgovorima podsjećaju i na prosvjede protiv Istanbulske konvencije koji su se kasnije pretvorili i u prosvjed protiv Plenkovićeve vlade, koja je nad bilom javnosti koja im se postrojavala pod prozorima gurnula glavu u pijesak.

U skladu s time u HDZ-u se sada navelike progovara o tome imaju li oni uopće valjanu zamjenu za Plenkovića i osobu koja bi ga mogla mudro sruštiti. Jedan dio članstva kao potencijalnu kandidatkinju spominje Ivanu Maletić, uspješnu europarlamentarku koja se zasititla europske politike, a usto ima znanja na području gospodarstva i ekonomije što je Hrvatskoj u ovom času neophodno. Uz nju, ambicije za rukovođenje strankom ima i ministar Tomislav Tolušić koji se i ranije spominjao kao jedan od potencijalnih kandidata za šefa stranke, no šanse za to u ovome trenutku nisu pretjerane budući da bi time riskirao ministarsku fotelju.

Ministarsku je fotelju riskirao Davor Ivo Stier koji itekako ima potencijala pa i volje ravnati vladajućom strankom. Kada je napustio Ministarstvo vanjskih i europskih poslova mjesecima je obilazio stranačke središnjice diljem zemlje. Činio je to na svoju ruku te se na taj način dodvorio članstvu čije simpatije uživa pa u njemu HDZ-ovci vide osobu koja uistinu ima šanse. Šanse bi mogao imati i karijerni diplomat Miro Kovač, jer on je naprosto čovjek koji svoju karijeru mora okončati nekom visokom, političkom pozicijom, a ravnanje HDZ-om to bi mu moglo omogućiti.

Dio članova misli kako je vrijeme za neko, novo mlado lice poput Marina Strmote koji se javnosti dopao nakon što je napustio Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, nezadovoljan predstavljenom reformom. Tko ima više, a tko ima manje šanse nije lako reći niti odrediti, ali sigurno je kako svako od ovih imena ima određeni potencijal te je samo pitanje imaju li volju i je li konac ovog mjeseca doista pravo vrijeme za to.