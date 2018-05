I PLODNU ZEMLJU MOGU KUPITI STRANCI; Stručnjaci tvrde: Planski NESTAJE PROSTOR na kojem obitavaju Hrvati!

Autor: Damir Kramarić

Kako to izgleda kada vam netko bez pitanja i bez ikakve najave uđe kamionom u polja pšenice ili soje, iskusili su ovih dana brojni slavonski poljoprivrednici – koje nitko prethodno nije izvijestio da je država dozvolila kanadskoj tvrtki Vermilion da traži naftu u njihovim njivama?!

A kako će tek izgledati Slavonija i Baranja kada većinu uređenog poljoprivrednog zemljišta preuzmu stranci, vidjet ćemo vrlo skoro, jer se najkasnije 2020. ukida odredba prema kojoj strani državljani ne mogu u Hrvatskoj kupovati poljoprivredno zemljište.

Stručnjaci upozoravaju da je već sada velik dio hrvatskog poljoprivrednog i drugog zemljišta u rukama stranaca, a kada nestanu i posljednje zakonske prepreke za trgovanje oranicama i voćnjacima, najvrjedniji hrvatski prostor vrlo brzo će, prema svemu sudeći, u potpunosti preuzeti strani državljani!

Slučajno ili ne, cijena poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj najniža je ili među najnižima u Europskoj uniji, a i kuće se uz plodne njive prodaju za ‘kikiriki’… Sve je dakle spremno za juriš stranih investitora i jeftino preuzimanje dragocjenog hrvatskog prostora.

Znači li to da Hrvatska upravo gubi suverenitet nad dobrim dijelom teritorija i da ćemo uskoro svjedočiti velikoj zamjeni stanovništva – kao što najavljuje dr. Stjepan Šterc? Je li zbog prepuštanja zemljišta strancima ugrožena nacionalna sigurnost zemlje te je li tek slučajno Slavonija sve praznija, a vrijedne parcele i kuće sve jeftinije?, upitali smo dvojicu uglednih analitičara, odnosno geostratega.

Zabrinjava što su i dr. sc. Slavko Kulić, znanstveni sintezolog te ekonomski analitičar, baš kao i geostrateg i geopolitički analitičar Davor Domazet Lošo, odgovorili da je ‘ugroza nacionalne sigurnosti’ preblagi izraz za to što se Hrvatskoj upravo događa.

”Velik dio zemljišta već je u rukama stranaca. Znate li da je 38 posto Istre već prodano? Da je velik dio slavonskih polja dat pod hipoteku, a da vlasnici OPG-ova kredite ne mogu vraćati, što znači da je najvrjednije zemljište već u rukama stranaca? Sve to o čemu pitate, već se događa, iako prostor ne bi smio ići u prodaju. Prostor smo naslijedili i on, kao i ljudsko dostojanstvo, u pravilu ne ide u promet! No, ono što se ne bi smjelo događati, već se dogodilo! Poljoprivredno zemljište u tišini je predano strancima. U Slavoniji su seljaci masovno uzimali kredite u Slavonskoj banci. U međuvremenu, Slavonska banka je prodana Hypo banci, a Hypo je kasnije preuzela Adiko banka. Većina vlasnika OPG-a – koji su uzeli kredite – ne mogu ih otplaćivati, pa njihovo zemljište ostaje banci kod koje su parcele založene. Pitanje je što će Adiko banka s tim zemljištem, odnosno kome će ga prodati”, upozorava dr. sc. Slavko Kulić, znanstveni sintezolog te ekonomski analitičar, koji pojašnjava da mladi masovno odlaze iz Slavonije, jer jedino što mogu naslijediti – jest dug.

Dodaje da se zamjena stanovništva Hrvatske – koju s velikom zabrinutošću najavljuje demograf Stjepan Šterc – već događa.

”Mobilnost radne snage je osnovna zakonitost u Europskoj uniji. Mladi iz Hrvatske iz godine u godine sve masovnije iseljavaju, no hrvatskog premijera to uopće ne zanima! Nitko i ne pita u kojim uvjetima rade ljudi koji odlaze iz Hrvatske. S druge strane, kada krene novi val seobe iz sjeverne Afrike i Azije, migranti će naseliti i hrvatske otoke i ostali ispražnjeni prostor. Turci već najavljuju da će pustiti tri milijuna izbjeglica. Čim se dogodi prvi pritisak na Tursku od strane EU, milijuni migranata krenut će prema sjeveru i zapadu. Logično je da će naseliti i ispražnjeni prostor u Hrvatskoj”, napominje Kulić.

Podvlači zatim da tako silovito pražnjenje Slavonije, odnosno cijele Hrvatske, nije i ne može biti slučajno.

”Postoje zakonitosti po kojima se sve događa. Potražnja za zemljištem u Slavoniji je sve manja i parcele postaju sve jeftinije. Nema, s druge strane, velikih izgleda da će se mladi – koji su iselili, vratiti uskoro u Slavoniju. Bez obzira na to što u Irskoj i u drugim zemaljama većina ne živi dobro. Čak 17.000 Hrvata danas je samo u Dublinu. Jučer je odletio prvi avion izravne linije od Zagreba do Dublina. Većina onih koji odlaze, rade za ubogu dnevnicu. Stanuju po sedmorica u jednom apartmanu, no tu socio-psihološku stranu nitko niti ne spominje. Nikoga se ne tiče njihovo zdravlje. Jedino je bitno da dođu na posao. O ljudskosti i moralu nitko ne vodi računa. Zato i svjedočimo tolikom moralnom propadanju. Činjenica je da u Hrvatskoj ostaje mahom starčad, dok mladi odlaze. To smanjuje reproduktivnu sposobnost stanovništva, a da i ne govorimo o sve mršavijim mirovinskim fondovima. Tek ćemo vidjeti što će se dogoditi s najdragocjenijim hrvatskim zemljištem i s Hrvatskom u cjelini, u tako nepovoljnim okolnostima”, upozorava dr. sc. Slavko Kulić.

Dodaje na kraju da ljudi koji odlaze van vrlo često žive puno teže nego što možemo zamisliti. Jer, ako moraju slati novac roditeljima, odnosno obiteljima koje su ostavili, od ionako mizerne nadnice, malo im ostane. Njihovo odricanje stoga je i puno veće nego što mislimo, no o tom dijelu priče, kaže Kulić, malo tko želi iskreno govoriti.

Geostrateg i geopolitički analitičar, admiral Davor Domazet Lošo, još je tamnijim tonovima nego Kulić opisao hrvatsku stvarnost.

”Ne radi se ovdje o ugrozi nacionalne sigurnosti, već o nestanku područja na kojem obitavaju Hrvati! I ništa tu nije nepoznato ni čudno. Već se javno govori da netko programirano prazni ovaj dragocjeni prostor. Od 2000. godine na ovamo, sve političke elite rade na tome. Prije dvadesetak godina pisao sam i govorio da će nam uzeti i šume i otoke i poljoprivredno zemljište i pitku vodu. Tada su govorili da širim teorije zavjere. Sada vidimo da se baš to događa, a nesretna Plenkovićeva Vlada ništa ne čini da to zaustavi. Upravo suprotno, oni u tišini pripremaju zakone po kojima će prodati i hrvatske šume! No, o tome mediji i dalje šute”, podsjeća Domazet.

Dodaje potom da se sve događa zbog jednog ključnog razloga: jer Hrvatska baštini najveći bazen pitke vode u Europi.

”Središte tog bazena je jezero Peruča i zato tamo hoće, tobože, graditi termo elektranu na plin, iako takve elektrane više nitko ne gradi. Suprug ministrice vanjskih poslova stoji iza tvrtke koja taj protuhrvatski program želi provesti. No o tome hrvatski mediji ne pišu. Ovaj narod je toliko izluđen medijima, da sve to i ne vidi. Svjedočimo potpunoj obamrlosti ljudi, iako se sve događa pred našim očima. Narod ništa ne primjećuje i ništa ne čini, a najveći krivci za to su mediji. Iza njih stoji najzločinačkija ideologija militantnoga liberalizma. Ta je ideologija gora i od fašizma i od komunizma. Žele razoriti čovjeka, obitelj, domovinu i vjeru otaca te uništiti svaki suverenitet država”, upozorava, po tko zna koji put, Davor Domazet.

I on, baš kao i Kulić, tvrdi da je proces zamjene stanovništva u tijeku i dobrano odmakao.

”Na prostoru koji se ubrzano prazni, zamjena stanovništva je geopolitička zakonitost! Svi ratovi u povijesti vodili su se za prostor. I ovaj se vodi iz istog razloga. No, ovo je novi oblik rata u kojemu nema ni vojnika, ni topova, ni tenkova, ni zrakoplova. Svjedočimo asimetričnom ratovanju, odnosno ratu bez oružja. No, i u tom ratu cilj je osvajanje prostora. Prvo se isprazni fizički i duhovno, a onda se napuni nečim drugim”, tumači poznati geostrateg.

Na pitanje: ‘Je li slučajno da je vrijedna slavonska zemlja sve praznija te da su kuće i imanja sve jeftiniji’, odgovara da ništa nije slučajno, već da postoje samo planovi po kojima se zacrtani ciljevi ostvaruju.

”Zar mislite da je slučajnost to što Erdogan dolazi u Sarajevo? Ništa nije slučajno, pa ni budalaštine hrvatskih političara. I to je dio plana. Naši političari su mahom isprazni i tašti, a malo znaju. O geostrategiji i geopolitici nemaju pojma. No, to ih i ne zanima. Situacija je dramatična, a oni spavaju. E, pa i to je dio plana. Pražnjenje prostora, kao i prepuštanje poljoprivrednog zemljišta strancima, u prijevodu znači: Hrvati, idite ća! U pravu je Kulić kada kaže da se prostor ne prodaje, niti predaje. No, hrvatski političari ne mare za tu zakonitost”, primjećuje admiral Domazet.

Zaključuje da se, unatoč svemu navedenom, narod ne smije predati.

”Građani trebaju djelovati. Uskoro imamo referendume o Istanbulskoj konvenciji i o izbornom zakonu, pa će ljudi imati prilike izjasniti se o tome. Postoji rješenje i za problem prepuštanja i prodaje najdragocjenijih hrvatskih vrijednosti. Hrvatska ima sve uvjete, po Stockholmskoj deklaraciji iz 1972. godine, proglasiti cijeli teritorij zaštićenim ekološkim dobrom, odnosno nacionalnim parkom. To bi značilo da se zaustavlja sva prodaja prirodnih resursa. Osim toga, prije tri godine napisao sam i svim institucijama dostavio ‘Hrvatsku geopolitičku strategiju za 21. stoljeće’, ili ‘ Hrvatsko njihalo’. I premijer i predsjednica i bivši predsjednik Sabora, kao i Kaptol, mogli su proučiti taj dokument. No, nitko ništa ne čini. Zato bi se narod trebao što prije probuditi i zaustaviti srljanje Hrvatske u ponor”, zaključuje geostrateg i geopolitički analitičar, Davor Domazet Lošo.