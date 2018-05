I Plenković i Krstulović Opara izrazili zadovoljstvo: ‘Ovo je prekretnica za Dalmaciju!’

Autor: Hina

Premijer Andrej Plenković u petak je poručio da će Banski dvori učiniti sve da se realiziraju zaključci i ugovori, ukupne vrijednosti dvije milijarde kuna, posvećeni razvoju Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Vlada je sjednicu održala u Splitu, a razvoju Grada i Županije bilo je posvećeno 30-ak točaka. Po završetku sjednice potpisano je i 30 ugovora, a premijer je na konferenciji za novinare nakon potpisivanja napravio usporedbu iznosa od dvije milijarde kuna kazavši da je to zbrojen godišnji proračun Grada i Županije. “Toliko o kvalitetnoj pripremi sjednice”, rekao je premijer i zahvalio svima koji su na tome radili.

“Ugovori koji su potpisani, po meni, omogućit će razvoj svih dijelova Splitsko-dalmatinske županije koja nosi otprilike 25 posto hrvatskog turizma uoči, po meni, još jedne izrazito povoljne, kvalitetne turističke sezone. Gdje bi prihodi morali biti veći, po svim najavama, nego što je to bilo u najuspješnijoj turističkoj godini – lani”, naglasio je.

Vlada će učiniti sve da se ti projekti realiziraju i provedu i da za njih budu nađena u odgovarajućem roku, i predviđena, sva financijska sredstva, dodao je.

Današnji dan u Splitu, kao i prethodne četiri sjednice Vlade izvan Zagreba, dodaje, pokazuju da Vlada konkretizira duh partnerstva i suradnje s gradovima i županijama.

Premijer najvažnijim s današnje sjednice vidi zaključke vezane uz projekte kojima će se nastojati riješiti problem prometne povezanosti Grada i Županije te prometnih čepova, posebice u turističkoj sezoni, i to: čvor Vučevica – tunel Kozjak – spust prema obali do trajektne luke, multimodalnu plafomu povezivanja Solina, Stobreča, Dugog Rata i Omiša te projekt prigradske željeznice odnosno povezivanje zračne luke Resnik s kolodvorom u Spitu i s trajektnom lukom.

“Kada bismo riješili ta tri problema u vremenu koje je pred nama dugoročno bismo riješili prometne problem Splita i splitske aglomeracije”, rekao je.

Ponovio je da će u listopadu biti održana i sjednica Vlade na Hvaru, posvećena otocima, a tada će tamo biti održani i Dani hrvatskog turizma u godini kad Hvar obilježava 150 godina turizma. “To su važne poruke iskoraka jadranske i mediteranske orijentacije Hrvatske i mi ćemo ustrajati da se svi ovi ugovori i projekti realiziraju”, ponavlja premijer.

Krstulović Opara: Sjednica Vlade u Splitu je prekretnica za poticanje gospodarskog razvitka Dalmacije

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara, je za današnju sjednicu Vlade u Split rekao da predstavlja prekretnicu koja će potaknuti gospodarski razvitak Dalmacije.

“Ova sjednica Vlade je prekretnica koja će dati jamstva za razvoj juga Hrvatske i Dalmacije,” rekao je Krstulović Opara. On je rekao kako će do 2020. godine, kada će Hrvatska preuzeti predsjedanje Europskom unijom, Split biti razvijen do te mjere da će imati što pokazati europskim partnerima.

Ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić je istaknula kako će Vlada uzeti u obzir potencijale Splita za organizaciju međunarodnih skupova 2020. godine kada će Hrvatska predsjedati Europskom unijom. Ministrica Pejčinović Burić je najavila da će se već u lipnju ove godine u Splitu održati sastanak na ministarskoj razini Srednjoeuropske inicijative. Također je rekla kako je planirano da se upravo u Splitu sljedeće godine održi i sastanak predstavnika hrvatske i talijanske vlade. Istaknula je da u Splitu postoji 20-ak počasnih konzulat, a njihov se broj u tom gradu povećava osobito nakon što je Hrvatska postala članica EU.

Ministra unutarnjih poslova Davor Božinović je najavio kako su u tijeku aktivnosti na preseljenju splitske prometne policije iz sadašnjih, kako je rekao, neuvjetnih smještajnih uvjeta u zgradu Čistoće. Također je rekao kako se planira preuređenje zgrade Prve policijske postaje u Splitu.

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić je najavio skorašnje rješavanje nejasnoća glede upravljanja park šumom Marjan rekavši kako će do kraja ovog mjeseca u saborskoj proceduri biti drugo čitanje novog zakona o šumama u kojem će biti regulirano pravo lokalnih zamjenica na upravljanje šumskim blagom na svojim područjima.

“Marjan je bio i bit će splitski,” poručio je ministrar Tolušić. Nedavno je splitsko Gradsko vijeće prihvatilo zaključak kojim se zagovara pravo Grada Splita da upravlja park-šumom Marjan.