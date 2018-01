‘Hrvatska se ne miješa u politiku BiH i osuđuje Milorada Dodika’

Autor: Mia Mitrović

Gošća političke emisije “Crvena linija” televizije N1 koja se emitira u Hrvatskoj, Srbiji te Bosni i Hercegovini bila je glavna urednica portala Dnevno.hr, Andrea Latinović. Ovoga tjedna domaćin je bio Vlado Marić iz sarajevskog studija N1, a uz Andreu Latinović koja je govorila u ime Zagreba, Beograd je predstavljao Muamer Zukorlić, predsjednik Stranke pravde i pomirenja, a Sarajevo novinarka magazina Start, Rubina Čengić.

Prva tema razgovora bila je posjet hrvatske predsjednice Turskoj i tenzije koje je posjet proizveo u susjednoj nam Bosni i Hercegovini.

-Predsjednica Kitarović napravila je pogrešan, politički ne odveć mudar korak. Za ovaj posjet se trebala bolje pripremiti. Ovakav potez predsjednice RH nije bio pametan, pogotovo nakon presude Praljku. Ovo joj nije prvi put. Prije nekoliko mjeseci o Bosni i Hercegovini razgovarala je s ruskim predsjednikom Putinom – iznijela je kritike na račun hrvatske predsjednice Rubina Čengić.

-Nisam odvjetnica hrvatske predsjednice. Svaki njezin dolazak u BiH je pod povećalom javnosti što je razumljivo. Predsjednica mora štiti interese Hrvata u Bosni. Ne bih se složila s tim da je od Erdogana dobila politički šamar, no nije bilo baš najsretnije sve što se događalo. Postoji šansa da se odnosi normaliziraju kada dođe u službeni posjet BiH i nadam se da joj gostoprimstvo neće biti uskraćeno. Hrvatska se neće miješati u unutarnje probleme BiH. To je toliko puta ponovljeno da je postalo neka vsrta floskule u koju se u BiH ne vjeruje– rekla je urednica Dnevnog, Andrea Latinović.

-Razgovori o izbornom zakonu u BiH trebaju se voditi u BiH, ne u Turskoj – uzvratila je Čengić te nastavila: – Bila je to svojevrsna poruka Hrvatske Izetbegoviću da je previše se vezao uz Erdogana. Predsjednici gostoprimstvo u BiH neće biti uskraćeno. I ranije je u našoj zemlji bila srdačno dočekivana. Nazivali su je tamo i kraljicom Balkana. Vrata su joj u BiH otvorena i ne bi bilo dobro da se to pokvari zbog njenih destruktivnih izjava.

-BiH je imala dobronamjeran odnos prama predsjednici. Bilo je nespretnosti, no pripisala bih to lošoj pripremi. Ne možemo poreći da je, dok je bila u NATO-u, puno radila na tome da se BiH približi euroatlantskim integracijama – podsjetila je Andrea Latinović, a riječ je preuzeo Muamer Zukorlić.

– Dobro je da je došlo do ovog susreta. Svi razgovori o regionu su dobrodošli. Činjenica je da BiH treba pomoć da normalno funkcionira. Pomoć je dobrodošla i od Turske i od EU i od SAD. Kada dolazi iz Srbije i Hrvatske, onda treba biti senzibilan. Ne smeta mi mantra o potenciranju suvereniteta BiH. Vučiću sam prije posjete BiH savjetova da je važno da ponavlja da teritorij ne smije biti ugrožen ni od strane Zagreba, ni od strane Beograda, zbog umiješanosti oba grada u rat u Bosni. Rane se moraju izliječiti, a mora se pokazati da više nema aspiracija prema podjeli i miješanju u unutarnje stvari BiH.

-Beograd i Zagreb često prekorače tu granicu -prekinula ga je novinarka Čengić.

– Plenković je nedavno bio u Mostaru bez državnog protokola. I Hrvatska i Srbija tretiraju BiH kao teritorij i kao nezavršeni posao, a ne kao ravnopravnog političkog partnera. BiH ima problema, ali jedini koji ih mogu riješiti smo mi sami, ne naši susjedi. Nije dobro podržavati maksimalističke zahtjeve. Iz HDZ BiH dolazi jedan takav zahtjev i to ne može proći na način na koji su oni to postavili. Čović i ostali ne mogu pojmiti da član predsjedništva bude netko tko nije iz HDZ-a – kritična je bila Čengić, a Latinović joj je odgovorila: -Zagreb ima najbolje namjere, no odnosi su nam loši. Teško je odrediti granicu miješanja i nemiješanja. Ne znamo što se sve događa na državničkim sastancima. Puno toga treba odraditi i diplomacija. Odnos Hrvatske i BiH godinama je pun napetosti. Bilo je kratkih razdoblja kada je bilo mirnije, no i sama sam svjedok da su puno puta postupci hrvatske službene vlasti, bez obzira na dobre namjere, krivo protumačeni ili krivo odrađeni. Danas, godinama nakon Daytona, tvrdnje o hrvatskim teritorijalnim aspiracijama su apsurdne. Gospodin Čović će u dogovoru s premijerom i olabaviti svoje stavove. Plenković je političar izrazite europske orijentacije koji BiH tretira kao ravnopravnog partnera, a ne protektorat.

-Dok god postoje faktori koji gledaju BiH kao ortački teritorij, postoji i problem. Taj stav se mora liječiti jer je nezdrav i jer je donijelo kaos 90′-ih. Mora se jasno dati do znanja da je s tim gotovo. Od najsitnije teme poput čokolade do onih važnijih, a to su izbjeglice, odnosi eskaliraju negativnom smjeru. Veliki napori moraju biti uloženi kako bi se ti odnosi stabilizirali. Beograd nikako da nađe zajednički jezik u HDZ u Zagrebu, a slažu se s HDZ-om u Sarajevu. Volio bih otkriti tu tajnu – rekao je Zukorlić.

-Imaju bolje moderatore. Nedavno smo čuli i zabrinjavajuću Dačićevu izjavu da uzroci ratova na Balkanu nisu nikada riješeni. Hrvatska ima komotnost jer je u Europskoj Uniji, no Bosna i dalje strahuje – podsjetila je Čengić.

Druga tema rasprave bila je odnos Srbije prema BiH te nedavna proslava Dana Republike u Banjoj Luci kojoj Vučić nije prisustvovao, ali su se od bivšeg predsjednika Nikolića mogli čuti velikosrpski stavovi.

-Pomak je što Vučić ne ide na manifestacije Dana Republike u Banja Luku. Shvaća da to ne koristi nikome. Ono što je negativno, izjave su koje smo čuli. To su ostaci potrošenog nacionalizma koji je zapalio Balkan 90-ih, i donio zla BiH, ali i Srbiji. To nema budućnost, i mislim da su oni koji daju takve izjave i sami toga svjesni. To je mitomanija. Svaki pokušaj cijepanja Bih znači nov rat I nove zločine. Dok su ove generacije svjedoci zločina u BiH, neće se usuditi na nove pothvate te vrste, bez obzira na ovu retoriku. To je sve podređeno dnevnopolitičkim ciljevima. Svaka zla riječ usporava pozitivne procese i to nije dobro. Rukovodstvo Srbije mora zaustaviti ovakva izjave -miroljubiv je bio Zukorlić, no njegov entuzijazam ne dijeli bosanska novinarka Čengić: -Opasne su to izjave. Otvaraju strah. Srećem na ulici starije ljude koji teško žive zbog nedefiniranih odnosa, a kada ovakve izjave dođu to iz Srbije, osjeća se nemir. Ljudi se sjećaju. Nisam sigurna u iskrenost Vučića. Cijenim to što nije došao, ali poslao je Dodiku čestitku. Iz Srbije je najavljeno da će tenkovi biti prebačeni na Pale na remont što također strah. U vrhu politike i dalje su ljudi iz vremena kada je trajao rat. Odnosi su teški, složeni i napeti. Pristup mora biti pažljiviji.

-Iz čestitke koju je Vučić poslao, čitam odobravanje prema Banja Luci. Stav Zagreba prema Dodiku godinama je jasan. Ne odobravamo to što radi i ne smijemo zaboraviti njegovu stalnu težnju da će Republika Srpska i Srbija biti jedna država. Kada maknemo njegove velike grijehe iz prošlosti na stranu, Vučić se počeo profilirati kao velik političar. Postao je važan faktor na području Balkana. On želi Srbiju u Europi i NATO savezu. Međutim, svi mi i dalje strahujemo od toga da je Bosna bure baruta koje može eksplodirati bilo kada. Dao bog da se ništa ne ponovi nikada više. Voljela bih da je istina to što kolega kaže, da je srpski nacionalizam potrošena priča. Moji kontakti kažu da su stanovnici BiH u strahu. Boje se fitilja nacionalizma. Nas u Hrvatskoj je zbunila i razočarala izjava premijerke Brnabić koja je rekla da se u Srebrenici nije dogodio genocid. Odnosi Hrvatske i Srbije na najnižoj su mogućoj razini. Ovo što Nikolić govori, a Dodik radi je opasno. I Šešelja su ismijavali nekoć. Dovoljno je malo da se pokrene lavina koja može zapaliti područje. Voljela bih da griješim dok ovo govorim – upozorila je urednica portala Dnevno, Andrea Latinović, a riječ je još jednom u me Beograda preuzeo Zukorlić.

-Srbija ide u pozitivnom pravcu, no to ne znači da trebamo biti zadovoljni baš svime što dolazi iz Beograda. Ono što je razdjelnica rata i mira je ugrožavanje teritorijalnog integriteta BiH. Iskrenost je teško mjeriti u politici. Podsjetio bih kako su govorili Vučićevi prethodnici. Svi su izbjegavali da koriste pojam Bošnjak. Čak i vaš miljenik u Sarajevu i Zagrebu, Boris Tadić. Što se tiče odnosa prema genocidu i zločinu, to im zamjeram. To je u suprotnosti s presudom u Haagu. Srbija se ne može istovremeno zalagati za europski put i izjavljivati takve stvari. U bliskoj budućnosti to se mora riješiti.

-Vučić se nije ogradio od Nikolićeve izjave. Nema povjerenja i teško da će ga biti jer kad god Hrvatska i Srbija imaju unutarnji problem, proizvedu neku krizu u BiH, a BiH sama nema snage da se plete u njihova unutarnja pitanja – zaključila je Rubina Čengić.