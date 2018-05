Hrvati, ako likujete nad presudom Perkoviću i Mustaču onda morate znati i OVO

Autor: Iva Međugorac

Njemački Vrhovni sud donio je odluku o žalbi obrane Josipa Perkovića i Zdravka Mustača potvrdivši im kaznu doživotnog zatvora. Ujedno, sud smješten u Karlsruheu odbacio je razloge zbog kojih je obrana tražila reviziju. Kao što je poznato, Viši zemaljski sud u Münchenu, osudio je u kolovozu 2016. godine dvojicu nekadašnjih agenata jugoslavenske tajne službe na doživotni zatvor zbog sudjelovanja u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića u Njemačkoj davne 1983. godine.

Svjedoci vremena, prepričavaju i danas kako su Perković i Mustač bili mnogo više od običnih obavještajaca, predvodili su obavještajne službe Jugoslavije i neovisne Hrvatske nakon Titove smrti pa sve do sredine devedesetih. Dvojac je to koji vrlo dobro zna sve hrvatske, ali i jugoslavenske tajne. A prema tvrdnji njemačkog suda njih su tvoje bili ključne karike u Đurekovićevom ubojstvu. Prema tvrdnjama Nijemaca, ubojstvo je naručio Mika Špiljak jedan od najutjecajnijih i najmoćnijih političara osamdesetih.

Riječ je o Tuđmanovom prijatelju i sponzoru koji je vodio najjaču partijsku frakciju. Špiljkova snaga izvirala je izu njegova utjecaja u Ini, ali i iz veza s tajnim službama. Dok je iz Ine crpio financijska sredstva, tajne službe i veze s njima jamčile su poslušnost. Kada je Đureković zaprijetio da će svojim knjigama kompromitirati Špiljka i Mišu Broza, kao ljude koji su se obogatili na malverzaciji naftom, Špiljak navodno daje nalog da ga se likvidira. Zapovijed izdaje Mustač, a Perković se pak pobrinuo da ubojicama dostavi ključ garaže u kojoj je Đureković tiskao svoje uratke.

Perković godinama njemačke suce, ali i hrvatsku javnost pokušava uvjeriti da nije kriv te da su mu optužnicu nakalemili srpski obavještajci te kazuje kako je Đurekoviću život oduzet po nalogu Stane Dolenca. Iz njemačkog zatvora slao je poruke da mu smještaju te je najavio osvetu uz opasku da će javno otkriti imena nekadašnjih agenata Službe državne sigurnosti kako iz HDZ-a, tako i iz SDP-a, a radi se mahom od ljudima koji su i danas na visokim političkim i drugim funkcijama.

Inače, Đureković je doktorirao ekonomiju u Beogradu, a nedugo potom postao je direktor u Ini odakle je imao ulaz u najviša savezna tijela. Ina je u to doba bila najmoćnija državna kompanija, iz nje su na političku pozornicu stasali premijeri i predsjednici vlada. Đureković je godinama prije emigracije postao žestok kritičar Jugoslavenskog režima i komunista te se transformirao u hrvatskog nacionalista. Budući da je bio dobro upućen u sve poslove Ine, otkrio je prema jednoj od teorija velike malverzacije Vanje Špiljka, sina predsjednika Jugoslavije Mike Špiljka, koji je u strahu od sinova uhićenja skovao plan o likvidaciji neugodnog svjedoka.

Đureković se uspaničio i bacio u bijeg u Njemačku gdje ga je štititi pokušala njemačka služba BND, no ubojice su ga pronašle i brutalno zatukle u tiskari. Iako su Perković pa i Mustač doživotno osuđeni, ostaje činjenica kako njegovi sateliti i danas upravljaju Hrvatskom. On pripada struji onih koji se i danas bore protiv otvaranja komunističkih arhiva, pripada i onima koji se opiru zakonu o lustraciji. Ljudi iz toga komunističkog miljea iskoristili su startnu poziciju i vrlo su se dobro snašli u tranziciji te vlastitim uhljebljenjem u dvije najveće stranke osigurali sebe, svoju rodbinu i prijatelje, a baš to i danas je karika koja priječi napredak Hrvatske.