Hoće li sud napokon utvrditi je li Karamarko bio suradnik UDBA-e? Evo kako je svjedočio Mesić!

Autor: dnevno.hr

U lipnju 2015. godine, bivši visokopozicionirani pripadnik UDBA-e Josip Manolić, uoči objave svojih memoara iznio je informaciju da je Tomislav Karamarko također bio suradnik UDBA-e

“Da je Tuđman išao provoditi lustraciju, prvo bi se Karamarka morao riješiti jer je Karamarko radio za UDBA-u krajem 80-tih”, izjavio je tada Manolić u intervjuu Nacionalu. Tvrdio je kako se po zadatku UDBA-e Karamarko povezao s crkvom u Frankopanskoj ulici u Zagrebu, a pristao je na to jer ga je policija uhvatila u nekom sitnom kriminalu.

U ponedjeljak su na sudu svjedočili bivši predsjednik RH Stjepan Mesić i bivši šef Službe za zaštitu ustavnog poretka (SZUP) Smiljan Reljić. Očekivano, Karamarko tvrdi kako ništa od toga nije istina, zbog čega je Manolića i tužio za klevetu.

Dosad ispitani svjedoci dali su različite izjave. Primjerice, Božo Kovačević, bivši načelnik zagrebačkog odjela centra Službe državne sigurnosti (SDS) decidirano je ustvrdio da Karamarko nije surađivao s UDBA-om jer je za to bio nepodoban, dok je Ante Barišić, profesor na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti i bivši šef odsjeka Službe državne sigurnosti (SDS) u Zagrebu od 1980. do 1990., izjavio da je Karamarko s bivšom tajnom službom surađivao i to u okviru operativne obrade kodnog naziva Trs. Toj operaciji cilj je, prema Barišićevim riječima, bilo kontoliranje žarišta tzv. neprijateljske djelatnosti “koja se manifestirala u vidu aktivnosti određenih vjerskih zajednica” i u “svrhu identifikacije nositelja tih djelatnosti”.

Stjepan Mesić na današnjem se ročištu prisjetio kako je Karamarka upoznao još 1989. na osnivanju gradske organizacije HDZ-a, te da je poslije radio u njegovu uredu dok je bio predsjednik Sabora i predsjednik Republike.

“Predstavljen mi je kao dobar dečko koji je u to vrijeme radio u arhivu. Kasnije sam razgovarao s Josipom Boljkovcem koji mi je rekao da je Karamarko bio interesantan UDBA-i”, posvjedočio je Mesić.

“Manolić mi je svojedobmno spomenuo da je Karamarka, zbog članstva u katoličkoj organizaciji MI, Služba državne sigurnosti kontaktirala i da im je bio interesantan. Bilo je tu još ljudi koje sada ne mogu spominjati. No, Manolić je dodao kako ti kontakti nisu sada više bitni jer su ti ljudi mogli biti korisni i mogli su govoriti ono što se drugi nisu usudili. Odnosno, ako bi naš projekt preuzimanja vlasti uspio oni bi bili nagrađeni, a ako bi propao ništa im se ne bi dogodilo jer su bili na svojevrsnom zadatku”, dodao je.

O Karamarkovim vezama s crkvom u Frankopanskoj nije znao ništa. “Samo mi je jednom rekao da mu je otac bio ustaša, no to me uopće nije zanimalo”, rekao je Mesić.