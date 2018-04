Hoće li Gotovina ikada pogledati film o sebi? Na snimanje ulupane stotine tisuća kuna državnog novca, a od njega ‘ni traga, ni glasa’

Autor: Iva Međugorac

Ako na hrvatskoj javnoj sceni postoji ijedna osoba, oko koje su složni skoro svi stanovnici ove zemlje tada je to nedvojbeno general Ante Gotovina. Njegovo zvučno ime, ponajviše zbog žrtve koju je podnio za domovinu, posljednjih godina, otkako ponovno živi svoju slobodu pokušali su iskoristiti mnogi sitni političari, i gramzljivci raznih drugih kategorija, kako bi preko pleća generala ugrizli svoj djelić slave. Da Gotovina uistinu zaslužuje da se o njemu priča, piše pa i govori nitko ne spori, pa tako nitko nije sporio niti činjenicu da će se njegovim životnim putem pozabaviti Antun Vrdoljak koji je svojedobno pompozno, i dramatično najavljivao film i seriju ‘General’. No, buka koja se u to vrijeme u javnosti dizala, postepeno je bivala sve tišom, kao da je nekome bilo u interesu da serijal i film posvećen legendarnom Gotovini, padnu u zaborav.

Ne pati međutim hrvatsko društvo od kolektivne amnezije, pa se tako mnogi još uvijek sjećaju najava prema kojima su film i serija, ”svjetlo dana” trebali ugledati koncem prošle godine, što uostalom stoji i u ugovoru. Do danas se međutim nije puno odmaklo, a gdje je zapelo nemoguće je odgonetnuti. Oko financiranja, ne bi trebalo, jer i Vrdoljak, ali i njegov pompozni projekt okarakterizirati bi se mogli kao dobrostojeći. Vrdoljak generalno dobro stoji po pitanju svojih projekata, barem ako je vjerovati glasinama s Prisavlja. Na hodnicima javne televizije šuška se kako za repriziranje serije ‘Duga mračna noć’, HRT iz svoje (pre)duboke kese isplaćuje oko 100 tisuća eura. Teško je reći ima li u tim pričama istine, ali stara narodna koja se u Hrvatskoj nerijetko potvrđuje kažu da gdje ima dima, ima i vatre. Inače, kada već govorimo o Dugoj mračnoj noći, prema istom izvoru s javne televizije, ta se serija prikazuje u terminu kada su gledatelji prema televizijskom programu i planu trebali uživati u scenama iz Generala. Trebali, jer osim što je za ovaj dugo najavljivani film i seriju Vrdoljak od javne televizije dobio 9,6 milijuna kuna, financijska injekcija ubrizgana mu je i od HAVC-a, a radi se o 4,2 milijuna kuna, a spomena je vrijedan i bjanko ček od MORH-a, na čemu se nije zaustavio. Za snimanje filma i serije čija konačna cijena nije poznata, Vrdoljak je navodno tražio donacije od tvrtki kojima je država vlasnik, ili pak ima udio u njima, a radi se o INI, HEP-u i Hrvatskoj lutriji. Govoreći o cijeni serije i filma Vrdoljak je svojedobno novinarima govorio kako je to nepristojno i u svijetu nepojmljivo pitanje.

O kojim se zemljama točno radi, ostala je nepoznanica, ali u međuvremenu se obznanilo da HRT za film izdvaja 9,6 milijuna kuna. Bilo je to inače u eri Siniše Kovačića, a dodijeljeni iznos dopuštena je granica radi koje se kakve li slučajnosti za odobrenje nije moralo pitati NO HRT-a. Kada se spomenutoj svoti doda 4,2 milijuna HAVC-ovih kuna, dolazi se do budžeta od 13,8 milijuna kuna, što je tek dio potrebitih sredstava. Vlada je također na jednoj od sjednica na traženje Ministarstva obrane filmu dala bjanko ček, a MORH je i logistički potpomagao snimanje filma i serije tijekom 65 dana na različitim lokacijama diljem Hrvatske. Osigurani su tenkovi, helikopteri, šatori, zrakoplovi, kamioni i ostala oprema. Prema cjeniku iz 2011. godine, samo za osam sati najma tenka M-84 potrebno je izdvojiti 4300 kuna, a toj cijeni potrebno je dodati troškove goriva, maziva i troškove prijevoza labudicom, koji su varijabilniji. Na snimanjima su svojevremeno sudjelovali i vojnici statisti, a dnevnice im je plaćala producentska kuća.