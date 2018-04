Hebrang za Dnevno otkriva frapantnu posljedicu Konvencije: Ovo još nitko nije rekao

Poruke s prosvjeda, vrlo su snažne i značajne za Plenkovića, smatra naš sugovornik.

Prosvjed u Splitu protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, a na kojem su između ostaloga poslane i snažne poruke premijeru Andreju Plenkoviću za naš je portal prokomentirao Andrija Hebrang.

”Splitski prosvjed je definitivno velika opomena politici novoga HDZ-a. Kad kažem ‘novog HDZ-a’, tu mislim na onaj HDZ koji je napravio jedan žestoki otklon u lijevo. Nikako se ne slažem da je HDZ-u potreban taj otklon jer HDZ je imao potporu hrvatskih građana iz dva razloga: što je bio domoljubna, i što je bio demokršćanska stranka. Danas je on otupio obadvije svoje oštrice, a posljedica toga je ovaj skup u Splitu”, smatra naš sugovornik.

Prema njegovom mišljenju ozbiljna transformacija stranke, koju aktualno vodstvo provodi otklon je od tradicionalnog biračkog tijela.

”Mi nismo prihvatili Europsku zajednicu zato da nam briše naš nacionalni identitet, da nam nameće drugačiji svjetonazor, ni zato da nam briše našu povijest, nego smo je prihvatili zato da se združimo sa europskim zemljama, kojima civilizacijski pripadamo uz poštivanje nacionalnog identiteta. Mislim da je velika pogreška EU što je krenula u transnacionalne i transgranične relacije, jer EU nije Amerika. U Americi ni jedan narod nema svoj izvorni korijen, oni su svi tamo došli. U Europi svi narodi imaju svoje izvorne korijene. U svojim zemljama i državama”, podsjeća Hebrang.

Skup na Rivi, ali i prosvjed u Zagrebu prema mišljenju našeg sugovornika ozbiljno su upozorenje vodstvu HDZ-a. ”Ukoliko želimo da Hrvatska ne skrene u, zatucane, rigidne lijevo liberalne vode, onda se treba trgnuti i pod hitno promijeniti politiku”, drži Hebrang.

Osvrnuo se i na polemiku koja se vodila posljednjih dana u javnom prostoru oko toga trebaju li članovi stranke glasovati po savjesti. ”Ja sam četiri godine bio predsjednik Kluba HDZ-a, dakle usklađivao glasovanje HDZ-ovih zastupnika i zastupnica u Saboru. Mi smo također poštivali odluku predsjedništva stranke, i politiku stranke, i tražili visoki stupanj solidarnosti s takvom odlukom. Ali prije no što je predmet došao do glasovanja u Saboru mi smo raščistili međusobno i u predsjedništvu, i posebice što je značajno u Klubu zastupnika na sastanku svih zastupnika HDZ-a i vidjeli smo tko je protiv, tko je za. Tražili smo nekakvo riješenje. Uvijek smo pronašli kompromis ili smo odustali od prijedloga. Nikada ne bi dozvolili da deset do 15 zastupnika glasa protiv prijedloga. To znači da s takvim prijedlogom ne treba ići. Njega treba mijenjati. I zato nam se nikad nisu ovakve situacije događale. Dakle, stranačka disciplina da, ali pod uvjetom da se prije toga postigne konsenzus unutar stranke, a ne da se u njoj radi podjela koja je kontraproduktivna i nepotrebna”, naglašava naš sugovornik.

I inače, nastavlja, drži da se s Konvencijom izazvala nepotrebna podjela ne samo u HDZ-u, nego i u cijelom hrvatskom narodu. ”Čemu danas u doma teške ekonomske krize, u doba velikih problema kao što su Ina i Agrokor, tu je i svjetska kriza u Siriji, velika kriza u Sjevernoj Koreji? Zašto destabilizirati nacionalnu klimu i izazivati ovakve podjele zbog jedne konvencije za koju tvrde da ništa neće promijeniti. Ako ništa neće promijeniti, čemu onda djelimo narod s njom”, nejasno je Hebrangu.

Ni on sam ne može naći racionalan odgovor na pitanje zašto Plenković baš sada inzistira na ratifikaciji. ”Ne mogu pronaći niti jedan razuman razlog da se ide ovako duboko djeliti narod. To mora biti neki veliki cilj. Ja pretpostavljam da je to zadovoljavanje apetita tih iz EU koji sve više kreću prema unitarnoj EU. Mislim da je to glavni razlog, a taj razlog nije dobar jer Hrvati nikada neće prihvatiti takvu unitarnu EU. Nismo zato ni ušli u nju. Niti će ikada taj narod prihvatiti promjenu svog svjetonazora. Znam da je u Hrvatskoj izrazito jaka lijevo-liberalna struktura. Nije toliko jaka brojčano, koliko je jaka po svojoj infrastrukturi jer drži kontrolu nad većinom medija, pravosudnog sustava i tako dalje, ali ne smije se dozvoliti da oni zbog tih svojih poluga kao manjina pokušaju preokrenuti većinu. To nije demokracija. Isto kao što nije demokracija da se ide u neprincipijelne koalicije u kojima postoje i lijeve, i desne stranke, jer onda se gubi smisao i izbora i demokracije, jer koga ćemo birati kada se zna da u vlasti sudjeluju oni za koje nismo glasovali. Mislim da je podjela nepotrebna, da je to pogrešan potez i da je splitska Riva veliko upozorenje”, poručuje Hebrang uz opasku da je HDZ prva i jedina državotvorna stranka.

HDZ je podsjeća stranka koja je pozvana da se vrati svojim korijenima, a ono što govore rigidni ljevičari potpuno je krivo. ”Pogledajte recimo jednog Orbana koji je rekao stop bankama koje su iscprljivale Mađarsku, kao što iscrpljuju Hrvatsku, koji je pokrenuo nacionalnu energiju, postigao je porast GDP-a za 4,5 posto, nezaposlenost od svega pet posto. To su pozitivni pomaci koji potiču najveću nacionalnu energiju, a to je borba i potvrda svojeg nacionalnog identiteta. HDZ se mora vratiti ili će biti izbrisan s političke scene”, zaključuje Hebrang.