Hasanbegović pojasnio zašto je sudjelovao u ‘Hodu za život’

Upitan kako komentira da su se na "Hodu za život" prikupljali i potpisi za referendumske inicijative protiv Istanbulske konvencije i za promjenu izbornog zakona, Hasanbegović je kazao da su i to "građanske inicijative".

U subotu je u Zagrebu saborski zastupnik Neovisnih za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović sudjelovao u “Hodu za život”.

“Ovo je najbolji primjer onoga što nazivamo građanskim aktivizmom lišenim onog što nazivamo bilo kakvim usko stranačko-političkih obilježja. Ovdje su se okupili ljudi koji vole život, žive život, poštuju život i, ono što je najvažnije, poštuju život svakoga čovjeka”, rekao je Hasanbegović za HRT.

“Hod za život” i te inicijative su na neki način komplementarne jer su utemeljene u volji građana koji stoje iza njih i žele vrijednosti i načela koja zastupaju i ponuditi svim hrvatskim državljanima na izjašnjavanje najdemokratskijim putem, a to je referendum. Bez bilo kakvih pritisaka”, rekao je Hasanbegović.

Rekao je da su njegova stranka Neovisni za Hrvatsku i on dali potporu referendumskoj inicijativi o promjeni izbornog zakona. “Izborni zakon se, u normalnim okolnostima treba mijenjati u Saboru, no zbog naravi političke elite koja je i proizišla iz ovog postojećeg izbornog zakona, kojeg je pregazilo vrijeme, ne možemo očekivati da dođe do promjene izbornog zakona u Saboru i zato se pojavila ova građanska inicijativa”, kazao je Hasanbegović.