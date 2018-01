Grmoja: ‘Vlada pokušava ugroziti slobodu govora!’

Nikola Grmoja, politički tajnik Mosta, prokomentirao je današnju sjednicu Sabora.

“Nisam pratio što govori Ivan Vrdoljak, ali tom čovjeku se ne može vjerovati. On kad nešto govori to praktički ništa ne vrijedi. Mene je žestoko vrijeđao, govorio da lažem kada sam govorio o koaliciji HNS-a i HDZ-a, a na kraju se to pokazalo točnim. Ne držim do toga što govore Ivan Vrdoljak ili Milorad Pupovac kada dramatično u apelu kritiziraju Vladu, a onda sutra glasaju za ono što Vlada predlaže. Nisu to ljudi od uvjerenja”, izjavio je Grmoja.

“HNS kao politička opcija zapravo više i ne postoji, novi izbori im se ne isplate. Ovo pokazivanje mišića, u to nitko neće povjerovati, neka nas Ivan Vrdoljak ne zamara s tim prikazivanjem da je on čovjek od uvjerenja i da se bori za bolje obrazovanje za našu djecu jer ako će nam se on boriti za obrazovanje onda nema smisla ostati u Hrvatskoj”, izjavio je da Grmoja koji je prokomentirao i Bernardićevo pitanje premijeru o tome gdje su “Di su pare?”?

“Ja osobno podržavam slobodu govora. Više sam za edukacije nego za kažnjavanje. Ova Vlada pokušava ugroziti slobodu govora. Nema dokaza da je premijer ugasio te stranice, ali tko iza toga stoji i stoji li itko ja to ne mogu znati. Čelnici oporbe trebaju imati ozbiljnija pitanja”, izjavio je Grmoja.

Spominjao je i izmjene Poslovnika.

“Najavljene su nakon sastanka Europskog vijeća kada je premijer rekao da je Sabor dno dna i mislim da je to razlog promjene Poslovnika. Moj ormarić u Saboru je prepun pisama građana, oni očekuju da to izreknem u Saboru, da pitam. Imam dojam da ukidanjem stanki ujutro kada ima najviše rasprava i ukidanjem replika žele određene teme maknuti iz fokusa javnost”, zaključio je Grmoja, prenosi N1.