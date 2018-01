Grmoja: ‘Most je bolji od Živog zida! Evo i zašto…’

Autor: dnevno.hr

“Novinari daju preveliki prostor sukobima u Saboru. To, nažalost, prevladava, a sve što se uputi u proceduru teško dolazi na raspravu i na glasanje, stavlja se u popodnevnim satima kada građani ne prate. Mislim da moramo biti uporni, predlagati zakonske inicijative, ono na čemu ćemo inzistirati je da se promijeni kompletni sustav ili da stranke konačno nešto učine po tom pitanju”, izjavio je.

“Ne znam po čemu smo se odmakli, Orepić smatra da Most vodi konfliktnu politiku. Mislim da treba ukazivati na nelogičnosti i nastojim sve iznijeti u Saboru. Mislim da time ne činim sebi uslugu ali to je moj zadatak i netko to treba raditi. Kada gledamo Živi zid, njihove kritike su opće naravi, a mi govorimo o konkretnim ljudima, o otpadnoj mafiji, Pripuzu, nogometnoj mafiji, Ivici Todoriću, zakonu o arhivima.. Mogao bih nabrajati…”, navodi Grmoja za N1.