Grmoja: Božo Petrov je osoba godine, a Most moralni pobjednik

Zbog slučaja Agrokor i inzistiranju na smjeni ministra financija Zdravka Marića premijer Plenković izbacio je Most iz Vlade i prvi put od nastanka našli su se u oporbenoj ulozi.

Izgubili su Metković, a cijelo vrijeme probleme su im zadavali unutastranački problemi, prilikom kojih je Most napustilo nekoliko suradnika, a odlazak Vlahe Orepića bio je posljednji potres za stranku.

Mostov tajnik Nikola Grmoja dao je intervjuu za Jutarnji list, koji, unatoč svim potresima u stranci, kaže: “Most je moralni pobjednik zbog Agrokora, a Božo Petrov osoba godine”.

Godina na izmaku nije bila politički stabilna, niti mirna za vas u Mostu. Kako gledate na proteklu godinu?

“Nije bila stabilna, ali mi nikad nismo ni tvrdili, za razliku od premijera Plenkovića, da je ta takozvana stabilnost preduvjet promjena u Hrvatskoj. Mi već više od 20 godina imamo HDZ-ovu i SDP-ovu stabilnost koja je Hrvatsku i dovela u ovakvo stanje. Ipak, ovo je godina u kojoj su se neke stvari pomaknule naprijed. Riječ je o godini u kojoj Ivica Todorić prvi put nije dobio kredit od HBOR-a, godini u kojoj je Most potaknuo raspetljavanje afere Agrokor, ali i godina u kojoj smo podigli kaznenu prijavu protiv Todorića zbog lažiranja financijskih izvješća, što je kasnije potvrdila i revizija unutar koncerna. Prvi put su otvoreni i arhivi, pa smo svjedočili umiješanosti ključnih ljudi Plenkovićeve Vlade i njihovoj povezanosti sa službama bivše države, ali i godina kada je HDZ, kako bi očuvao vlast, sklopio neprincipijelnu koaliciju s HNS-om.”

Komentirao je odlazak Vlahe Orepića

“Nema mjesta mistifikaciji oko događaja u Mostu. Turbulencije o kojima smo govorili u prvom pitanju imale su utjecaja i na naše zastupnike. Ono što se Mostu cijelo vrijeme predbacuje jest to da smo dvaput preuzeli odgovornost i ušli u vlast. S druge strane, imamo kritike da smo gubitnici jer smo sada u oporbi. Mislim da su obje te činjenice najveća prednost Mosta jer smo preuzeli odgovornost i ušli u Vladu, ali i činjenica jest da se nismo oglušili na kriminal, da nismo imali figu u džepu, da smo izašli iz vlasti čista obraza. Nismo svi isto prihvatili tu činjenicu i mislim da je to razlog nezadovoljstva Vlahe Orepića.”

Što je zapravo bilo najtraumatičnije za Most u protekloj godini; je li to bio gubitak Metkovića, izlazak iz Vlade, odlazak Orepića?

“Afera Agrokor je bila najznačajniji moment koji je praktički odradio i sudbinu Vlade i daljnji razvoj Mosta. Gubitak Metkovića jest bio neočekivan, ali s obzirom na HDZ-ovu mašineriju, nije bio iznenađujuć. A odlazak Orepića nije imao velikog utjecaja na Most. Mene osobno je to s ljudske strane pogodilo, posebno zbog načina na koji se to dogodilo. Lagao bih kad bih rekao da me nije pogodio odlazak Orepića i gubitak Metkovića, ali mislim da je na Most najviše utjecala situacija oko Agrokora.”

Je li onda Božo Petrov najveći gubitnik u ovoj godini, kako tvrde neki analitičari?

“Božo Petrov je zbog Agrokora, kada je rekao Todoriću “NE” i kada je napravio hrabar potez i podigao kaznenu prijavu protiv njega, zapravo moralni pobjednik i ja bih se usudio reći osoba godine.”

Agrokor će obilježiti i 2018. Vjerujete li vi da će proces uspjeti?

“Svakom normalnom je stalo da proces uspije, da se sustav očuva i sačuvaju radna mjesta, ali sad je već izvjesno da je cijeli proces netransparentan. Ukinuto je saborsko istražno povjerenstvo koje je zaista jako ozbiljno krenulo u ispitivanje dva i pol desetljeća sprege politike i gospodarstva. Most je nudio i svoje model financiranja Agrokora koji nije bio prihvaćen i na kraju se išlo s roll-up kreditom, o kojem nitko nije govorio kod donošenja samog lex Agrokor. Sad se pokazuje da su jedini dobitnici u ovom procesu Knighthead fond i savjetnici u Agrokoru. Vjerujem da će se nacrt nagodbe korigirati kako bi puno više sudionika bilo zadovoljno”, rekao je Grmoja u intervjuu za Jutarnji list.