Građani ga proklinju, a glasali su za stranke koje su donijele ovršni zakon

Autor: Marin Vlahović

Nezgodna situacija. Trebam pisati o Marijanu Hanžekoviću, vjerojatno najomraženijem čovjeku u Hrvatskoj, koji je danas umro nakon teške bolesti. Na društvenim mrežama većina građana izražava neskriveno veselje i pokojnika na drugi svijet prate proklinjanjem njegove duše. Nakon što je saznao za bolest, Hanžeković se 14. prosinca 2016. javno obratio svim prijateljima i hrvatskoj javnosti. Iz njegovih riječi dalo se naslutiti žaljenje radi potraćenog života u kojem je gomilao materijalno bogatstvo i ostvario veliku političku moć, ali izgubio mnogo više.

„…Htio bih vam poručiti da se u životu okrenete većim vrijednostima od novca, slave i moći jer sve je to prolazno. Kada odem sve to neće imati nikakvu vrijednost. Zato vas molim, prijatelji dragi, molite redovno za mene i uzdajte se u Isusa Krista, jer on je jedini Put i Istina. Moram priznati kad sam čuo doktorove riječi prošla me je jeza na pomisao moje smrti jer znam da sam počinio mnoge grijehe u mom životu. Molim vas sve da mi oprostite ako možete jer tek sad uviđam kakav sam besmislen život proveo. „

Ove riječi, u odnosu na obične građane, nikada nije pretvorio u konkretna djela. Nastavio je s prljavim ovršnim poslom, a grad Zagreb, čiji gradonačelnik voli pokazivati socijalnu empatiju i razumijevanje, dodijelio je njegovom odvjetničkom uredu stotine tisuća ovršnih postupaka protiv građana. Na drugi svijet, Marijan Hanžeković ne nosi samo osobne grijehe, nego i teret čitavog sustava kojem je pripadao. Isti građani koji ga proklinju, hladnokrvno su glasali za stranke koje su donijele ovršni zakon. Između Milana Bandića i Marijana Hanžekovića, oni valjda vide neke velike razlike, koje zapravo ne postoje. Naravno, sve navedeno, ne amnestira pokojnog Hanžekovića.

Neki će reći da nije Hanžeković, bio bi netko drugi. Ta istina, ne spašava nikoga od krivnje i odgovornosti. Zar su zapovjednici koncentracijskih logora nevini, zato što je netko drugi donio zakon o progonu i masovnim ubojstvima ljudi? Naravno da nisu. Isto tako, ni Hanžekovićeva krivnja se ne može relativizirati. Sam je izabrao taj put i dosljedno njime koračao, sve do posljednjeg daha.

Ipak, licemjerno je likovati radi njegove smrti. A nije ni kršćanski. Vjerski gledano, proklinjanje živih i mrtvih ljudi, svojevrsno je zazivanje zla pa i samog Sotone. Ova smrt dogodila se u veoma nezgodno vrijeme za naše političare. Većina njih ima neke izravne ili posredne veze s Marijanom Hanžekovićem. Kako će se ponašati u ovakvoj prilici? Hoće li hrabro stati uz pokojnika ili mu okrenuti leđa i praviti se kako s njegovim životnim djelom nemaju ništa zajedničko?

Nedavno sam vodio zanimljiv razgovor tijekom kojeg sam došao do zaključka o tome kako mnogi moćni i bogati ljudi, svjesni grijeha koje su počinili, pokušavaju uspostaviti neku ravnotežu u svom životu i zbog toga stipendiraju mlade i daju dosta novca u humanitarne svrhe. Bave se matematikom, ali im matematika ne štima jer uvijek više uzmu, nego što daju. Isto je pokušavao i Hanžeković. Bojao se Boga i pred smrt konačno poprimio pravu ljudsku mjeru, lik malenog i uplašenog čovjeka, nečiste savjesti.

U ovoj smrti, nema nikakve utjehe za građane Hrvatske. Ovršno carstvo Marijana Hanžekovića, razgrabit će drugi odvjetnici čija će moć sada porasti. Za političare koji su stvorili državu u kojoj se pojedinci bogate, tako što otimaju sirotinji i uništavaju tuđe živote, ponovno će svi glasati na novim izborima.

Zlo koje vlada Hrvatskom, daleko će nadživjeti Hanžekovića, a možda i nas same. Malo toga su nam ostavili. Ali i dalje imamo izbor reakcije i ponašanja. To je naša najveća sloboda koju nam nitko ne može oduzeti. Zato, ne likujmo i pokažimo dostojanstvo. Ono nam je jedino i ostalo.