Grabar-Kitarović: Vrijeme je da županije dobiju punu slobodu i odgovornost

Autor: Hina

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u subotu da potencijal županija nije optimalno iskorišten i da je vrijeme da one dobiju punu slobodu i odgovornost u kreiranju svih politika koje nisu nužno državne, opetovala je odlučnost da se problem demografske obnove počne sustavno rješavati, te da su mjere koje je pripremila spremne za objavu.

“Mjere za demografski oporavak bit će onoliko uspješne, koliko budu ugrađene u mjere za snažniji gospodarski razvoj”, rekla je predsjednica na svečanoj sjednici osječko-baranjske Županijske skupštine, u povodu Dana županije, 2. lipnja.

Podsjetila je da se ove godine navršilo četvrt stoljeća od utemeljena županija, te ocijenila da njihov razvojni potencijal nije ispunjen u optimalnoj mjeri. Često ih se i previše tretiralo kao transmisiju u izvršavanju državnih funkcija, a premalo kao samoupravne jedinice sposobne i odgovorne kreirati vlastiti razvoj, naglasila je.

Ocijenila je kako su županije bile funkcionalno i fiskalno uskraćene, te poručila kako je “vrijeme da se to korjenito promijeni i da županije dobiju punu slobodu i odgovornost u kreiranju svih javnih politika i društvenih funkcija koje nisu nužno državne”.

Pitanje agrobanke staviti na dnevni red Sabora i Vlade

Komparativnom prednošću Osječko-baranjske županije označila je plodnu zemlju, ali i upozorila kako je hrvatska žitnica “godinama bila žrtva neodlučnosti i nedefiniranosti državne politike te svjesnog ili nesvjesnog pogodovanja uvoznicima hrane, nerijetko nekvalitetne”.

Predsjednica se zauzela da se započeti projekti, poput sustava navodnjavanja “Baranja”, stave u funkciju te pozvala Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode da definiraju cijene zakupa zemljišta i vode kako bi se obiteljska gospodarstva mogla priključiti na sustav. “Optimalno bi bilo da se odredi rok, od primjerice pet godina, besplatne vode, ili uz minimalnu naknadu, kako bi se ljude stimuliralo da se priključe na sustav”, dodala je.

Ustvrdila je kako će, unatoč hvalevrijednoj inicijativi da se ulaganja u poljoprivredu povećaju europskim novcem, “dugoročno uspješnija biti politika koja će hrvatskom agraru omogućit jefitni domaći kapital”.

Stoga je pozvala da se pitanje agrobanke, sa sjedištem u Slavoniji, stavi na dnevni red Hrvatskog sabora i Vlade, jer bi to, kazala je, bi bio važan gospodarski i politički iskorak.

“Prevelika koncentracija kapitala i politike u jednom središtu uvijek škodi, ne samo rubnim državnim područjima, već i razvoju države kao cjeline. Hrvatska se mora razvijati policentrično”, kazala je predsjednica.

“Imam veliko povjerenje, posebice u mlade, koji unatoč poteškoćama ostaju i grade vlastite uspješne poduzetničke i životne priče te bude optimizam i vjeru i bolju budućnost. Oni ne žele biti ograničeni stranačkim ključevima i ideološkim klišejima, već žele da mjerilo uspjeha i domoljublja budu rad, znanje, poštenje i društvena odgovornost”, poručila je Grabar-Kitarović.

Žalac: Vlada odgovara na sve izazove

Izaslanica predsjednika Vlade, ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gaberijela Žalac istaknula je kako je Vlada “čvrsta i odlučna u vođenju Hrvatske, osiguravanju stabilnosti zemlje, društva i gospodarstva”.

Vlada, kazala je, “spremno odgovara na sve izazove, pa i pokušaje destabilizacije Vlade i državnih institucija i spremna je konkretnim, mjerljivim, vidljivim rezultatima odgovoriti na politikanske interese onih kojima opće dobro i rješavanje poteškoća sugrađana uopće nije od interesa”.

“Na pesimizam, isprazni populizam i demagogiju, odgovaramo nastavkom provedbe strukturnih reformi, jačanjem gospodarstva, povećanjem zaposlenosti i plaća, odgovornim vođenjem javnih financija, zalaganjem za poboljšanje života naših sugrađana, posebice najugroženijih i umirovljenika te otvaranjem perspektive mladima, poručila je ministrica Žalac.

Podsjetila je da se gospodarski oporavak ne događa sam od sebe i preko noći, za njega treba stvoriti odgovarajuće uvjete. “Te uvjete ne stvaraju političke elite, već one kategorije političara koji su spremni služiti, a ne biti služeni”, rekla je Žalac.

Podsjetila je kako je lani, po prvi puta od neovisnosti, ostvaren proračunski višak opće države, podignuta minimalna plaća, porasla prosječna plaća, a prema dostupnim podatcima tjedno se otvara 1.150 novih radnih mjesta.

Govoreći o projektu “Slavonija, Baranja i Srijem”, Žalac je kazala kako je za to područje namjenjeno više od 18 milijardi kuna, od čega je ugovoreno više od 6,3 milijardi kuna.

Župan Ivan Anušić potvrdio je kako je počela realizacija kapitalnih projekata, ugovorenih na sjednici Vlade u Osijeku, u prosincu prošle godine, vrijednih oko dvije milijarde kuna, koji jamče zaustavljanje negativnih demografskih trendova.

Naveo je nastavak radova, vrijednih 696 milijuna kuna, na izgradnji međunarodnog prometnog 5C koridora, izgradnju 15 sustava navodnjavanja i regionalnog distributivnog centra za voće i povrće, projekte energetske obnove zgradate kontinuiranu provedbu projekta “Slavonija”, u kojem je na raspolaganju oko 2,5 milijarde eura iz EU fondova.

U kratkom smo razdoblju uspjeli pokrenuti Županiju, prednjačimo u pripremi i realizaciji EU projekata, ističemo se po stopi rasta IT sektora te navodnjavanim površinama, pohvalio se Anušić.

Predsjednica Grabar-Kitarović svoj će višedenevni boravak u Osječko-baranjskoj županiji nastaviti posjetom Donjem Miholjcu i Našicama te općinama Feričanci i Donja Motičina.