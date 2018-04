GOLDSTEIN O GRABAR-KITAROVIĆ ‘Njezin prijedlog o Jasenovcu je potpuno besmislen’

Autor: dnevno.hr

'Predsjednici bi konačno netko morao reći da se u javnosti ne javlja o temama koje ne pozna i ne razumije', ustvrdio je Goldstein

Poznati povjesničar Ivo Goldstein dovršio je 900 stranica dugu historiografsku studiju o ustaškome logoru Jasenovac, koja bi uskoro trebala biti objavljena u izdanju zagrebačke Frakture.

“Moja će knjiga biti odgovor na sva pitanja koja se u ovome trenutku o Jasenovcu postavljaju; nažalost, i na ona na koja ne bih volio odgovarati”, rekao je Goldstein Novom listu.

“Čitava je izjava, blago rečeno – besmislena. Ne znam otkuda krenuti – da li od pitanja zašto nam je uopće potrebna međunarodna komisija? Ako hrvatska historiografija nije sposobna sama doći do prihvatljive istine o Jasenovcu, onda bolje da se zatvore svi studiji povijesti i povijesni instituti. O Jasenovcu se istina manje-više zna, naravno, ako je želiš čuti, uključujući otprilike i broj žrtava. A nisam siguran da to predsjednica želi. Naime, zloguko djeluje njezina želja da se raspravlja o Jasenovcu nakon svibnja 1945.”, komentirao je Goldstein ideju predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović i njenog savjetnika Ivana Zvonimira Čička da se osnuje međunarodna komisija koja će utvrditi pravu povijest Jasenovca.

“Predsjednici bi konačno netko morao reći da se u javnosti ne javlja o temama koje ne pozna i ne razumije”, smatra on.

Goldstein se ostvrnuo i na ulogu predsjednice i premijera te smatra kako bi predsjednica svoju ulogu do kraja mandata trebala revidirati i pokušati postati stabilizator, a ne destabilizator sustava kakav je sada. Poznati povjesničar poželio je premijeru što više trenutaka poput onih u kojima će biti čvrst i odlučan kako je to bio kad je trebalo ratificirati Istanbulsku konvenciju, te da se ne upušta u buduće trgovine s krajnjom desnicom jer takvim postupcima gubi i on i Hrvatska, piše Novi list.