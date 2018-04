GLAVAŠEVIĆ: ‘Bleiburg se koristi kao okupljalište neonacista’

Autor: dnevno.hr

SDP-a zastupnik Bojan Glavašević komentirao je situaciju uoči predstojeće komemoracije na Bleiburgu koje je i ove godine pokrovitelj Hrvatski sabor, piše N1.

Prenosimo u cijelosti:

Treba li Sabor biti pokrovitelj komemoracije na Bleiburgu?

Nikako ne treba, osobito ne sada kad ta tema u Austriji izaziva velike političke probleme. Kako bi hrvatska politika reagirala kad bi neka stranka zemlja financirala skup koji je nama problematičan? Bismo li to mogli tumačiti kao nešto dobrosusjedsko? Mislim da ne. I to je na razini da ne ulazimo u sadržaj, a sadržaj je potpuno problematičan. Jedno komemorirati nevine žrtve, a drugo je kad znamo da se taj skup godinama koristi kao okupljalište neonacista.

Treba li predsjednik Sabora govoriti na skupu?

Naravno da ne.

Organizatori kažu da neće biti šatora i da će zabraniti obilježja koja nisu službena. Može li se to kontrolirati?

Očito su austrijskim vlastima nedvojbene “prave istine” o tome periodu. Kancelar je najavio da će vrlo dosljedno primjenjivati svoj zakon.

Za vikend je bila i službena komemoracija u Jasenovcu. Predsjednica je izjavila da želi jednu komemoraciju na koju će doći svi, pa i ona.

Predsjednica svašta izjavljuje ovih dana pa je izjavila i da treba utvrditi pravu istinu o tome što se događalo u Jasenovcu od ’41. do ’45. Ako joj to nije jasno, ona ne bi trebala raditi taj posao. Ako joj nije jasna povijest vlastite zemlje…

Nema konsenzuza oko broja ubijenih između Hrvatske i Srbije.

Mainstream povijest, ona ozbiljna, ima konsenzus između 80 i 100 tisuća. Hrvatska službena procjena je 83.000, ali puno je važnije govoriti o uzrocima Jasenovca. Hrvatskoj predsjednici ne bi trebalo biti važno što se govori u Srbiji nego bi joj trebala biti važna dobro poznata povijesna istina. To je bio logor za istrebljivanje nedužnih ljudi zbog kvislinške države koja je imala rasne zakone. Ako predsjednica nije u stanju to shvatiti, to je zaista zabrinjavajuće.