GI ‘Narod odlučuje’: ‘Unatoč opstrukcijama do nedjelje smo prikupili 205 tisuća potpisa’

“S obzirom da se susrećemo s koordiniranim bojkotom i to onim koji dolazi od tri različite političke opcije koje vladaju u tri velika hrvatska grada, a protiv kojih smo jučer najavili podnošenje tužbi, svima treba biti jasno da smo ovim prijedlogom izjašnjavanja građana očito pogodili u živac, u točku okoštale hrvatske lažne politike”, rekao je Zvonimir Troskot, koordinator Građanske inicijative Narod odlučuje, na konferenciji za medije, te izvijestio da je inicijativa do nedjelje prikupila 205.000 potpisa, da skupljaju 25.000 potpisa dnevno te vjeruju da će do kraja tjedna imati dovoljno potpisa.

“Narod želi i ima pravo birati koga hoće. Politička elita boji se svog naroda. Zato su se tri političke opcije udružile da istim sredstvima u sva tri grada onemoguće prikupljanje potpisa, uključno s ponovljenom manipulacijom potrebnog broja prikupljenih potpisa za ostvarivanje prava na narodni referendum. Oni to rade vjerujući da će tako zapriječiti i ovaj pokušaj da se njihove postojeće strukture razbiju i da se narodu omogući da bira koga hoće”, rekao je i imenovao pritom zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića (BM 365 – stranka rada i solidarnosti), riječkog Vojka Obersnela (SDP) i osječkog Ivicu Vrkića (HDZ i partneri).

“U takvim okolnostima u prvih tjedan dana zaključno s nedjeljom 20. svibnja prikupljeno je 205.000 potpisa, što znači da prikupljamo u prosjeku 25.000 potpisa dnevno te bi do večeras, po našoj procjeni, biti prikupljeno približno 250.000 potpisa. Ovi su potpisi prikupljeni unatoč opstrukciji vladajućih struktura, a potpise sada prikupljamo u inat njima”, rekao je.

“Vjerujemo u hrvatski prkos, vjerujemo da će probiti sve protunarodne radnje, i pozivamo građane da se više nego ikad angažiraju da otvorimo vrata parlamenta sposobnim ljudima koji će izvesti Hrvatsku iz ovog političkog kaosa”, istaknuo je Troskot.

Troskot je dodao da ovakav rezultat poziva sve kojima je onemogućeno potpisivanje referendumske inicijative u prvom dijelu trajanja potpisa da učine sve što je potrebno da se izbore za svoju priliku da potpišu za pravedniju Hrvatsku i da prepoznaju važnost ove situacije za hrvatsku povijest, te odvoje svoje vrijeme i velikodušno ga ulože volontirajući za spas demokracije u Hrvatskoj.

Troskot smatra kako su se ‘najprljavije igre’ odigrale upravo po pitanju prijedloga referendumskog pitanja za zastupnike nacionalnih manjina.

“Nakaradan je sustav u kojem ti je samo vlastiti glas dovoljan da uđeš u državni sabor. To nije demokracija, to nije pitanje ljudska prava, zapravo se postavlja pitanje što se točno postiglo za manjine u 25 godina staža?”, zanima Troskota.

“Uvjereni smo da će upravo ovako zastupnici nacionalnih manjina i biti prisiljeni baviti se svojim specifičnim legitimitetom i poslanjem, te prestati maltretirati i manjine koje prividno zastupaju i sve hrvatske građane”, istaknuo je Troskot.