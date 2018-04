Fuchs: ‘Ministrica ne može meni ništa narediti niti ja mogu išta narediti ministrici’

Autor: Hina

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak i posebni savjetnik predsjednika Vlade Radovan Fuchs održali su sastanak na kojem su razgovarali o dinamici obaveza za eksperimentalnu “Školu za život”, nakon kojeg su izrazili zadovoljstvo razgovorima i spremnost da ubrzaju dinamiku priprema.

Imali smo konstruktivan sastanak na kojem sam izvijestila savjetnika Fuchsa dokle smo došli u pripremama u eksperimentalnoj “Školi za život”, a isto tako i o planovima gdje bi se, kako i na koji način, sukladno akcijskom planu, uključila Ekspertna radna skupina (ERS), kazala je ministrica Divjak nakon sastanka i izrazila mišljenje da su se oko toga usuglasili. Dodala je da će konstituirajuća sjednica ERS-a biti sazvana u prvom slobodnom terminu.

Ministrica Divjak kazala je da su razgovarali i o ostalim elementima vezanim uz 150 milijuna kuna koji su za reformu dobiveni iz socijalnog fonda EU te od sredsatva koja su iz proračunu namijenjena za obrazovnu reformu.

Danas smo dobili iskaz interesa desetak nakladničkih kuća za eksperimentalne udžbenike, kazala je ministrica Divjak obraćajući se, kako je rekla, svim nevjernim Tomama koji su mislili da eksperimentalni udžbenici neće na stići vrijeme. Dodala je da je stiglo nekoliko primjerka eksperimentalnih udžbenika te da ostalo očekuju do kraja svibnja.

Ministrica Divjak kazala je da danas počinje i edukacija za oko stotinu mentora za predmetnu nastavu, te da sve ide svojim tijekom.

Ja sam posebno zadovoljna da ćemo u prvom slobodnom terminu sazvati konstituirajuću sjednicu ERS-a, kako bi i ostale aktivnosti koje su predviđene akcijskim planom također ušle u pripreme, kazala je Divjak.

Posebni savjetnik predsjednika Vlade Radovan Fuchs kazao je da su razgovarali dosta dugo, u prvom redu oko organizacijskih pitanja, ali da je primarno ubrzati čitav proces.

S moje strane, nastojat ću da svi koraci koji trebaju biti napravljeni, budu u skladu sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije i s Akcijskim planom, rekao je Fuchs dodavši da će se držati onoga što je napisano u tim dokumentima. Izrazio je mišljenje da će nakon sazivanja konstituirajuće sjednice ERS-a podijeliti zadatke, kako bi se išlo što bržim tempom, poštujući sve propise.

Ministrica Divjak je na pitanje novinara odbacila javno izrečene ocjene da eksperimentalna reforma ide prebrzo i da se nastavnici ne mogu pripremiti.

“Idemo takvim tempom koji osigurava da sve uđe spremno u učionice početkom rujna. Govorili su da nećemo biti spremni s udžbenicima, ali demantiramo ih danas velikim interesom nakladničkih kuća”, kazala je i dodala da u ovom trenutku u online okruženju ima 2400 učitelja, ravnatelja i suradnika, među kojima su nastavnici za predmetnu i razrednu nastavu te ravnatelji eksperimentalnih škola, i isto ako učitelji informatike koja ide u punom obimu.

Sigurna sam da ćemo i sa svim ostalim stići na vrijeme, primjerice, samo za informatiku do sada je odrađeno 60 sati direktne nastave, rada i treninga, a tako će biti i sa svim ostalim predmetima. Važno je reći da su savjetničke posjete školama utemeljene ne samo na kurikulumima nego na i svim promjenama nastavnih metoda i sustava vrednovanja koji sada ulaze u proceduru, kazala je i dodala lako oko toga u školama postoji entuzijazma.

Fuchs je dodao da u ovom trenutku nema razloga ne vjerovati u te planove i dodao da javni natječaj treba poštovati do kraja.

Nećemo ulaziti u razloge zašto je on poništen, važno je da on nije ukinut i ostala je mogućnost da se jednog dana raspiše novi natječaj, rekao je Fuchs dodavši kako vjeruje da će se to dogoditi i da će proći glatko. Njegova je uloga u ovom trenutku, rekao je savjetnik premijera, u tome da pomogne da se krene bržim tempom u reformske procese.

Prema današnjim izjavama ministrice Divjak, Akcijski plan je prošao javnu raspravu nakon čega su pristigle primjedbe koje se sređuju, i čim predsjednik Vlade sazove Posebno stručno povjerenstvo, na njemu će se raspraviti eventualne izmjerene originalnog Akcijskog plana. Također, Zakon o odgoju i obrazovanju je prošao usuglašavanje među ministarstvima te čeka daljnju proceduru, tj. dolazak na sjednicu Vlade.

Ministrica ne može meni ništa narediti niti ja mogu išta narediti ministrici, odgovorio je Fuchs na pitanje novinara „tko je šef reforme“ i dodao da ima još dosta koraka koje treba napraviti do usvajanja svih zakonskih dokumenata potrebnih za provođenje reforme.

Svatko od nas ima svoje zadaće. Ministar ima vrlo jasne zadaće odgovornosti temeljem zakona, pravilnika i strategija, i u tom smislu je Ministarstvo nadležno za reforme. Treba pogledati Strategiju tko donosi odluke o kurikulumima ili promjenama pravilnika: donosi ih ministar i Vlada ili Sabor. U reformskim procesima u različitim ulogama sudjeluju različita savjetnička, suradnička i druga tijela, od agencija do ERS-a i važno da je da se ta sinergija nastavi, a ne da stalno razmišljamo tko šefuje. Najbolji šef je onaj koji najviše radi, zaključila je ministrica Divjak.