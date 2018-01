FRED MATIĆ UPUTIO PORUKU MEDVEDU: ‘Ideš im niz dlaku i vole te, ali novci im nisu dovoljni…’

Na team buildingu u Ogulinu, gdje je došlo 50 najvažnijih članova stranke, njegov postupak osudio je predsjednik Davor Bernardić rekavši kako je cenzura potuno neprihvatljiva

Prije nekoliko dana zatražili su ostavku ministrice obitelji Nade Murganić zbog komentara na povlačenje optužbi za obiteljsko nasilje Mare Tomašević protiv svojeg supruga, HDZ-ovog župana Alojza, a sada su premijera Andreja Plenkovića SDP-ovci su pozvali da iz Vlade izbaci i ministra branitelja Tomu Medveda, i to zbog navodnog pisma kojim je od HRT-a tražio neprikazivanje filma “Ministarstvo ljubavi”, piše Jutarnji List.

Na team buildingu u Ogulinu, gdje je došlo 50 najvažnijih članova stranke, njegov postupak osudio je predsjednik Davor Bernardić rekavši kako je cenzura potuno neprihvatljiva, te da su na to “upozoravali kada su se izjasnili protiv smjene Nadzornog odbora na HRT-u koji je bio upozorio na evidentnu korupciju, a HDZ je taj NO smijenio”.

Bivši ministar branitelja Predrag Matić Fred rekao je kako se na ovom primjeru može vidjeti još jedna razlika između njega kao bivšeg ministra i aktualnog Tome Medveda.

”Meni te talibanske udruge s takvim prijedlogom ne bi smjele niti doći, a kada bi i došle, bile bi otpravljene, jer ministri nisu ti koji uređuju televizijske programe. Vidio sam galeriju tih likova, to je istih onih 40, 50 ljudi iz šatora koji maltretiraju Hrvatsku već 25 godine. Fenomenalno mi je kada jedan od njih kaže da film nije ni gledao. Ja sam ga gledao u tom porno terminu, u ponoć, kada normalni ljudi spavaju. To je klasično loš hrvatski film u kojem nema ništa sporno. Glavni junak u monologu izgovara dvije, tri rečenice koje možda ne bi bile primjerene nekoj političkoj emisiji, a u filmu mogu biti”, rekao je Matić, dodajući da su to ljudi koji žele arbitrirati u svemu u ovo zemlji te da ih on više nema želudac slušati, kao i da njega prozivaju oni koji se vucaraju po sudovima radi pljačke te zemlje za koju tvrde da su se borili.

”Evo još jedan savjet ministru Medvedu: Ideš im niz dlaku i vole te, ali novci nisu dovoljni za njih, oni će ih i dalje tražiti od tebe. Jednog dana ćeš morati reći “ne” i tada ćeš biti gori od Pančića, Matića, bilo koga. I jedna poruka za premijera Plenkovića: Ovakav ministar u jednoj demokratkoj zemlji nema što tražiti u Vladi” poručio je Matić i podsjetio da je Milanovićeva Vlada donijela zakon na tu temu, da se udovice poginulih branitelja mogu udati, a da time neće izgubiti prava koja su stekla, piše Jutarnji List.