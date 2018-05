(FOTO) Šok za sve ljubitelje Lidla: ‘Svoje kupce u Njemačkoj sigurno tako ne varate’

Zgrožena građanka naišla je na neugodno iznenađenje

Hrvatski potrošači navikli su na mnoge oblike obmana i prevara i to do te mjere da smo se nekako kao nacija s time podsvjesno pomirili, podvlačeći crtu i vadeći se na onu ‘to je kod nas tako’. No, neobična obmana koju je zamijetila jedna građanka koja je u Lidlu kupila maslac svakako je vrijedna pažnje. Kako je i sama napisala na Lidlovoj Facebook stranici, prilikom vaganja maslaca kojega je kupila u ovome supermarketu potpuno se razočarala, budući da kupljeni maslac umjesto navedenih 250 grama teži svega 230 grama.

”Zamislite moje iznenađenje kada od komada maslaca od navodno 250 g nisam mogla dobiti dvije polovice od 125 g, izgleda da netko ne zna matematiku, a to nisam ja. Baš sam se danas razočarala u vas, svoje kupce u Njemačkoj sigurno tako ne varate”, poručila je ova zgrožena građanka. Lidlovi administratori nakon toga pozvali su je da se obrati njihovoj Službi za korisnike, no usprkos tome čini se kako neugodan osjećaj ipak ostaje.