Evo koliko stvarno vrijedi HDZ-ova interpretativna izjava!

Autor: Marin Vlahović

Iako Istanbulska konvencija, kao međunarodni obvezujući ugovor ne ostavlja mnogo prostora različitim interpretacijama, Plenković je umirivao javnost i protivnike ratifikacije s nekakvom interpretativnom izjavom koja nema nikakvu pravnu težinu, niti ikakvog smisla. Preko te izjave i Željko Reiner pokušava sačuvati obraz te titulu Svetog groba Jeruzalemskog. Na tom bezvrijednom dodatku Istanbulske konvencije pokušala se spasiti, barem formalno, lažna legitimacija HDZ-a kao demokršćanske stranke.

Kako je Reiner postao vitez

Pritom, nitko od kritičara Istanbulske konvencije nije imao hrabrosti zaključiti kako je HDZ već davno izgubio svaki dignitet i vjerodostojnost. U toj stranci, kršena su sva moguća božja pravila i zapovijedi, a ponajviše ne laži, i ne kradi. Pravo pitanje nije treba li Reiner izgubiti viteški status, nego tko mu ga je uopće dao, odnosno po kojim kriterijima je zaslužio, ni manje, ni više, nego postati vitez? Treba biti pošten i reći da je biračko tijelo HDZ-a ima kasno paljenje, ali nerijetko i dvostruke moralne standarde. Kada bi ova stranka barem formalno štitila suverenitet države i tradicionalne vrijednosti hrvatskog društva, a u stvarnosti nastavila s pljačkom javne imovine, protekcijom oligarhije i haračenjem sirotinje, tada bi svojevrsna elita, koja iz vlastitih interesa dirigira i pobunom protiv Istanbulske konvencije, o svemu tome mudro šutjela.

Prve promjene počele s rodom

Nema te političke snage u ovoj zemlji koja je sposobna mobilizirati, i na svoju stranu pridobiti većinu građana, isključivo na svjetonazorskim pitanjima. Ali vratimo se na takozvanu interpretativnu izjavu. Čak ni najveći protivnici Istanbulske konvencije, nisu mogli ni sanjati kako će se tek 6 dana nakon ratifikacije pokazati prve praktične promjene, i to ne u zaštiti žena od nasilja, već baš oko te famozne rodne ideologije. Pretpostavljalo se da će Plenković usporiti taj proces, jer bi u protivnom potvrdio bezvrijednost interpretativne izjave, koja je uostalom, njegova osobna ideja. Doduše, možda mu je i to smjestio, ili predložio, notorni Krešimir Macan.

Kako će Macan Plenkoviću interpretirati cijeli slučaj?

Ali što se zapravo dogodilo? Umjesto polagane prilagodbe ili odgode primjene nekih dijelova Istanbulske konvencije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo je mladih znanstvenicima upitnik o „samomobilnosti“, u kojem se među prvim identifikacijskim pitanjima studente traži i da odrede kojeg su roda. Ovaj upitnik portalu Hrvatskog kulturnog vijeća, poslao je jedan student, a čitav tekst možete pronaći na ovom linku.

S obzirom na to da su ranije slični upitnici i ankete ispitanicima nudili izbor između dva spola, sasvim je jasno da je došlo do promjena, što je svakako posljedica ratifikacije Istanbulske konvencije. Plenković možda nije upoznat s ovim promjenama, ali tako je to u koalicijskim Vladama. Na čelu ministarstva koje je poslalo upitnik, nalazi se HNS-ova Blaženka Divjak, a ministrica i Plenković, baš i nisu u najboljim odnosima. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li zbog ove blamaže s interpretativnom izjavom, koja je nakon manje od tjedan dana izgubila svako značenje, premijer tražiti nove koalicijske partnere, ili će mu čitav slučaj, njegov savjetnik Krešimir Macan, drugačije interpretirati?